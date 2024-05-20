破．地獄｜同許冠文合作唔係拍笑片 黃子華︰睇完會改變人生睇法

黃子華與許冠文自《神算》後闊別32年再度傾力合演，先導海報雖僅可見兩位演員背影，神秘色彩濃厚，但仍能分別窺探香港獨有的喪禮燒衣及破地獄儀式，正好呼應《破．地獄》是香港影壇首部以殯儀業為題材的作品。

香港殯儀業全世界獨有

黃子華坦言，《破．地獄》跟自己過往所演的電影完全不同，絕對是一次新挑戰，子華說：「當日陳茂賢導演給我看這部戲的大綱，我登時覺得執到寶！我一直在想，香港有甚麼獨特東西，值得我們跟全世界去講呢？我發覺，我們的殯儀業，正是全世界獨有，站在那裡都有一席之地！《破．地獄》以香港獨特的殯儀業，去闡釋一個莊嚴的主題，我𦧲飯應（去拍）！」

因為電影改變人生睇法

兩大殿堂級喜劇泰斗難得合作，《破．地獄》居然不是一齣喜劇？子華親解謎團：「我覺得大家要有心理準備，電影有莊嚴的成分，並不是講觀眾入場隨便歡度一段時光、『哈哈哈哈』就看完一部戲，《破．地獄》可能會對你的人生帶來一些改善，正如我和Michael（許冠文），都因這部戲而改善了對人生的一些看法，我拍完後覺得自己寬容了，相信大家看完之後，也會比以前更加寬容、豁達！」