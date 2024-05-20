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娛樂
2024-05-20 22:36:59

破．地獄｜同許冠文合作唔係拍笑片 黃子華︰睇完會改變人生睇法

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黃子華與許冠文自《神算》後，闊別32年再度傾力合演，但題材非常嚴肅。

黃子華與許冠文自《神算》後，闊別32年再度傾力合演，但題材非常嚴肅。

《破．地獄》由陳茂賢執導及編劇，黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、梁雍婷、韋羅莎、鍾雪瑩、白只主演。香港影壇第一部以殯儀業為題材的作品，今日推出兩款先導海報，並率先在第77屆康城影展矚目曝光。

黃子華與許冠文自《神算》後闊別32年再度傾力合演，先導海報雖僅可見兩位演員背影，神秘色彩濃厚，但仍能分別窺探香港獨有的喪禮燒衣及破地獄儀式，正好呼應《破．地獄》是香港影壇首部以殯儀業為題材的作品。

《破．地獄》先導海報。 《破．地獄》先導海報。

香港殯儀業全世界獨有

黃子華坦言，《破．地獄》跟自己過往所演的電影完全不同，絕對是一次新挑戰，子華說：「當日陳茂賢導演給我看這部戲的大綱，我登時覺得執到寶！我一直在想，香港有甚麼獨特東西，值得我們跟全世界去講呢？我發覺，我們的殯儀業，正是全世界獨有，站在那裡都有一席之地！《破．地獄》以香港獨特的殯儀業，去闡釋一個莊嚴的主題，我𦧲飯應（去拍）！」

因為電影改變人生睇法

兩大殿堂級喜劇泰斗難得合作，《破．地獄》居然不是一齣喜劇？子華親解謎團：「我覺得大家要有心理準備，電影有莊嚴的成分，並不是講觀眾入場隨便歡度一段時光、『哈哈哈哈』就看完一部戲，《破．地獄》可能會對你的人生帶來一些改善，正如我和Michael（許冠文），都因這部戲而改善了對人生的一些看法，我拍完後覺得自己寬容了，相信大家看完之後，也會比以前更加寬容、豁達！」

子華表示他與許冠文因為《破．地獄》改變了人生睇法。

子華表示他與許冠文因為《破．地獄》改變了人生睇法。

從影多年，集編導演於一身的Michael，一直認真看待電影事業，對每個劇本皆有嚴格要求，Michael表示，《破．地獄》正是他期待已久的好劇本：「拍完《破．地獄》，我對人生體驗多咗、闊咗、開心咗、世界又靚咗！」

作為香港影壇首部聚焦殯儀業的作品，Michael形容《破．地獄》的主題正合他意：「我有一個夢想，希望可以參與一部戲，並非為某個單一市場而做，沒有中西方影子，故事好地道，完全反映香港特式，但全世界觀眾都會喜歡看！只要你曾想過生死問題，看完《破．地獄》就會有所領略，然後感覺人生有意義，這樣的題材，整個地球八十億人都會有興趣看！」

許冠文︰「拍完《破．地獄》，我對人生體驗多咗、闊咗、開心咗、世界又靚咗！」

許冠文︰「拍完《破．地獄》，我對人生體驗多咗、闊咗、開心咗、世界又靚咗！」

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