破·地獄｜明天香港澳門放映逾1000場 打破近十年香港電影開畫場次最高紀錄

由陳茂賢執導兼親自執筆的矚目港產片《破·地獄》，即將於明天（11月9日）正式上映，電影由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡等好戲之人攜手演出。
《破·地獄》相繼於夏威夷國際電影節、香港亞洲電影節及東京國際電影節口碑爆發，國際最權威電影雜誌之一《Variety》更力讚黃子華和許冠文的對戲為觀眾帶來享受，而二人在電影中亦作出有趣的交流；至於雜誌同樣力讚衛詩雅表現出色，細緻演繹出角色的挫折與失望，更為電影留下令人難以忘懷的場面。電影深得觀眾愛戴，較早前連續兩星期優先場所有場次秒速爆滿，而電影同樣深受全港及澳門各大院線鼎力支持，電影公司是日宣布《破·地獄》打破近十年香港電影開畫場次最高紀錄，超越《飯戲攻心2》、《寒戰2》及《金手指》等電影，明日香港及澳門放映逾1000場！
許冠文難以置信感覺如時光倒流
兩位男主角黃子華及許冠文得知喜訊後，紛紛答謝觀眾支持；子華表示相當期待電影正式跟觀眾見面：「首先要多謝大家對呢套戲嘅支持，亦都好期待觀眾嘅迴響。對我嚟講，第一次係睇整部戲，第二次係會睇到自己，希望大家都會有呢個體驗！」而Michael則興奮回應指：「有關注戲院賣票情況，看到大部份場次入座相當理想，感到喜出望外，難以置信，好似時光倒流回到幾十年前的《神算》時代。想同觀眾講的是，希望大家喜歡這部電影，如可以的話，請入場多看幾次！」《破·地獄》勢不可擋，導演陳茂賢號召演員團隊包括衛詩雅、周家怡、梁雍婷及韋羅莎等本周末全天候到戲院與觀眾近距離接觸，親身答謝觀眾支持，團隊更期待週末創下更多佳績，能夠親身跟觀眾報捷！