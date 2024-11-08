破·地獄｜明天香港澳門放映逾1000場 打破近十年香港電影開畫場次最高紀錄

由陳茂賢執導兼親自執筆的矚目港產片《破·地獄》，即將於明天（11月9日）正式上映，電影由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡等好戲之人攜手演出。

《破·地獄》相繼於夏威夷國際電影節、香港亞洲電影節及東京國際電影節口碑爆發，國際最權威電影雜誌之一《Variety》更力讚黃子華和許冠文的對戲為觀眾帶來享受，而二人在電影中亦作出有趣的交流；至於雜誌同樣力讚衛詩雅表現出色，細緻演繹出角色的挫折與失望，更為電影留下令人難以忘懷的場面。電影深得觀眾愛戴，較早前連續兩星期優先場所有場次秒速爆滿，而電影同樣深受全港及澳門各大院線鼎力支持，電影公司是日宣布《破·地獄》打破近十年香港電影開畫場次最高紀錄，超越《飯戲攻心2》、《寒戰2》及《金手指》等電影，明日香港及澳門放映逾1000場！