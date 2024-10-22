破‧地獄｜朱栢康認恨拎男配睇好衛詩雅奪影后 周家怡帶毛巾抹眼淚

朱栢康稱知道陳茂賢導演剪接了多個版本，自己沒有看過最終版本。他坦言從開拍到後期錄音時，亦需要整理一下自己的情緒。衛詩雅稱看了十多廿次，但自己仍很感觸，坦言角色的威力很強大。她稱看過了不同版本，就算最終版本重看多次，每次領悟都不同，相信觀眾入場會明白。

電影涉子人生不同課題

提到此片口碑非常好，衛詩雅及朱栢康獲觀眾看好會得到金像獎女主角及男配提名，朱栢康直認自己恨拎獎，亦看好衛詩雅會拎女主角。周家怡在片中跟黃子華演一對，她表示很開心可以再跟子華繼《乜代宗師》再有感情線，但今次不像以前般搞笑，而是深入探討一些人生課題。她相信電影提及不同的話題都會令不同觀眾有更深體會。

朱栢康太似喃嘸師傅

朱栢康在片中扮演喃嘸師傅，周家怡稱有場在義莊的戲，見到對方的背影時，以為對方是在那裡工作的人，及後才發現是朱栢康。衛詩雅續指有場在殯儀館的戲，有其他人誤以為朱栢康是喃嘸師傅，指他的氣場似到被人誤會。朱栢康稱有真喃嘸師傅跟他表示可以即時開工，他坦言如演員的路有天走到盡頭，便會轉行做喃嘸師傅。問到票房如果大賣，會否大派福利，眾人表示要配合電影內容真的很難，相信要交予黃子華去派福利最好。