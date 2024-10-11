破．地獄｜林家謙度身訂造首唱電影主題曲 「樂壇喃嘸師」唱《普渡眾生》成絕配

由黃子華及許冠(Michael)主演的《破．地獄》，結合衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等金像級陣容，電影日前發在由張叔平設計的主海報，並公布請來被網民尊稱「樂壇喃嘸師」的創作歌手林家謙，度身訂造主題曲《普渡眾生》，可謂絕配。看過電影才答應唱作的家謙認真表示，電影給予很大感受，「希望觀眾能從電影和歌曲中釋懷並得到解脫，也算是『普渡眾生』了。」

靈感來自斷樹幹的大樹 新片由《不日成婚》陳茂賢自編自導的《破·地獄》，集合「神級」的黃子華和許冠文主演，早前發布的《破．地獄黃子華許冠文世紀對談》上架不足五天，已經衝破一百萬點擊，可見觀眾熱切期待。為言簡意賅道出「生死從不由己定，人身難得度眾生」的主軸訊息，電影主題曲《普渡眾生》由唱作歌手林家謙度身訂造，首度為電影獻唱主題曲的家謙坦言：「最初是收到邀請率先欣賞電影，看看自己有沒有感受和靈感才敢答應。看完後，腦裡面配了一些和弦音樂，大概是major(大調)和minor(小調)之間的輪迴變調；至於創作主旋律，靈感啟發自某天路過看見一棵斷了樹幹的大樹，寫了這首關於『還未斷的根』的歌曲。」

盼觀眾釋懷 作為電影主題曲創作人，同樣亦是電影首批觀眾，家謙別有一番滋味，他坦言：「很感恩電影給了我很大的感受，唱作了這首感動到自己和別人的主題曲，希望觀眾能從電影和歌曲中釋懷並得到解脫，也算是『普渡眾生』了。」電影公司是日先行釋出電影主題曲的副歌部份，稍後時間將會推出完整版，讓觀眾與音樂上有層遞式的感受。日前已跟女主角衛詩雅已出發往美國出席「夏威夷國際電影節」世界首映的陳茂賢導演表示，「十分感謝家謙為《破·地獄》度身訂造主題曲，家謙才華橫溢，優美的旋律與饒有意思的歌詞，威力加乘，真正可以普渡眾生。」