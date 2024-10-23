破‧地獄｜林家謙自爆與許冠文同月同日生 籲勿嗌佢靚仔：驚尷尬到別人(有片)

由許冠文(Michael)、黃子華、衛詩雅、朱栢康等主演的《破．地獄》今日舉行慈善首映場。包辦電影主題曲《普渡眾生》曲詞的林家謙亦有現身，他自爆與許冠文同月同日生，對於能跨界合作深感榮幸，他坦言想在影視方面合作，但就自問演戲零經驗，憂慮暫能力不足。

想與許冠文再合作 林家謙表示初看電影已來回塵間的人，後來放低了一陣子，「然後有次我行山，見到棵樹斷咗根，就有靈感寫下去。」問到看電影時有否爆喊，家謙就表示一直睇戲都感「翳住」，到最尾一幕有少少眼濕濕，腦海就自然響起一些旋律，好像已為電影配樂。談到與許冠文和黃子華同場，家謙表示為舞台劇《最後禮物》配樂時，已曾跟子華神見面，但首次見面的許冠文，暫時但未機會打招呼，問到如何介紹自己時，家謙秒速答道，「我會話我同你同一日生日，係同月同日生！」 至於可想過跟許冠文合作，他直言，「梗係想，但未有這機會，佢喺影視方面，係大家都想合作嘅對象，但我喺影視嘅機會係零，所以唔會諗，今次可跨界別合作，都好榮幸。」家謙可曾想過向影視方面發展，家謙坦言若有機會也不妨一試，「但我唔敢寫包單應付到，唔同角色劇本都可手到拿來地應付。」

勿 褻瀆宗教 談到早前張敬軒在社交平台分享眼騷禮儀，家謙自言看他表演的觀眾較含蓄安靜，從過去經驗看，他的粉絲都頗有禮儀，懂得幾時投入或幾時歡呼大叫，問到最不恰宜的睇騷舉動是甚麼，他笑言，「嗌林家謙好靚仔，就真係唔好，首先事實未必係咁，而且同首歌無關，如果有呢句歌詞，大家可一齊唱，但暫時未有呢啲作品，千祈唔好自己嗌。」至於在公開活動嗌他靚仔又如何？家謙續道：「最後自己心裡嗌，因為驚尷尬到別人。」現場有人特製家謙的《破．地獄》應援，以家謙喃嘸甫士配「破層層地獄，渡苦苦眾生」語句，他認真表示，「適可而止，始終涉及宗教，唔好太過分地褻瀆任何宗教。」