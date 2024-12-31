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娛樂
2024-12-31 18:37:31

破·地獄｜澳門國際電影節奪三獎 黃子華衛詩雅齊封影帝影后

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破·地獄｜澳門國際電影節奪三獎 黃子華衛詩雅齊封影帝影后

《破·地獄》在「第16屆澳門國際電影節」上連掃三大獎。

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由陳茂賢執導兼親自執筆的《破·地獄》，已成為香港最賣座華語電影，截至昨日晚上，港澳累積票房跨越1.52億港元。電影由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡合演的《破·地獄》，在昨天假澳門威尼斯人渡假村舉行的「第16屆澳門國際電影節」上連掃三大獎，主角黃子華、衛詩雅分別封王稱后！

是次盛會星光熠熠，包括來自香港的一眾影星，包括《破·地獄》團隊；導演陳茂賢、編劇鄭緯機、黃子華、衛詩雅、周家怡、艾妮及劉若寶等，還有英皇老闆楊受成，同場藝人還有任達華、方中信、溫碧霞、陳家樂、何佩瑜、沈震軒、關智斌、許靖韻、楊天宇、郭思及阮雅等。

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黃子華憑《破·地獄》道生一角榮封影帝。 《破·地獄》主角黃子華、衛詩雅分別封王稱后！

黃子華憑《破·地獄》道生一角在「第16屆澳門國際電影節」榮封影帝，黃子華於台上發表得獎感言：「多謝《破·地獄》所有組員，包括導演陳茂賢有勇氣去拍呢個題材，比佢更有勇氣嘅唔少得老闆楊受成博士投資一部咁冷門題材嘅戲。跟住我要多謝自己咁有勇氣嚟澳門，因為我嚟澳門係冇贏過，由細到大，終於贏一次，多謝大家。」而出爐影后衛詩雅表示：「我係演員衛詩雅，多謝澳門國際電影節，多謝英皇電影、英皇娛樂，多謝楊受成博士、Mani、Shirley、Carol、邵劍秋先生同邱漢雄先生，多謝英皇嘅家人們，仲有《破·地獄》嘅團隊，導演陳茂賢、編劇鄭緯機、監製陳升仁、攝影指導潘耀明，服裝指導利碧君、同埋各個部門。最緊要多謝喜歡《破·地獄》呢部電影嘅觀眾們，我哋部電影仲上映緊，希望大家可以支持。多謝香港電影！」

陳家樂憑《紮職3》封最佳男配角

此外，導演陳茂賢榮獲最佳導演，陳茂賢透露電影經歷艱難之下完成，他說：「多謝澳門國際電影節支持《破·地獄》、多謝楊受成博士願意支持一個咁冷門嘅題材，多謝監製邵劍秋先生同埋丘漢雄先生，多謝黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡。多謝一眾台前幕後包括編劇鄭緯機。呢部戲喺好艱難嘅情況之下順利拍攝，電影仍然上映緊，希望大家支持。多謝每一位喜歡呢部電影嘅朋友！」

另一方面，陳家樂相隔九年於澳門國際電影節再奪最佳男配角，憑電影《紮職3》擊敗《默殺》吳鎮宇等對手勇奪獎項。家樂於領獎時不忘感謝妻子連詩雅，更深情放閃：「喺我全程投入工作嘅時候，Shiga幫我照顧家庭，令我冇後顧之憂。」

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衛詩雅成為出爐影后。 衛詩雅多謝老闆楊受成。 陳家樂相隔九年於澳門國際電影節再奪最佳男配角。

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