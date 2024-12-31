破·地獄｜澳門國際電影節奪三獎 黃子華衛詩雅齊封影帝影后

由陳茂賢執導兼親自執筆的《破·地獄》，已成為香港最賣座華語電影，截至昨日晚上，港澳累積票房跨越1.52億港元。電影由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡合演的《破·地獄》，在昨天假澳門威尼斯人渡假村舉行的「第16屆澳門國際電影節」上連掃三大獎，主角黃子華、衛詩雅分別封王稱后！

是次盛會星光熠熠，包括來自香港的一眾影星，包括《破·地獄》團隊；導演陳茂賢、編劇鄭緯機、黃子華、衛詩雅、周家怡、艾妮及劉若寶等，還有英皇老闆楊受成，同場藝人還有任達華、方中信、溫碧霞、陳家樂、何佩瑜、沈震軒、關智斌、許靖韻、楊天宇、郭思及阮雅等。