破．地獄｜王嘉爾舊愛演死屍熙雯 特技製作過程令人大讚

《破．地獄》正在上映，導演陳茂賢在謝票時不忘多謝演死屍的演員，希望大家可以找到他們並給予他們鼓勵。在片中扮演白只太太、梁雍婷密友的死屍熙雯，原來是由王嘉爾舊愛陳佩欣(Katrina)飾演。不過，她就以另一方式參與拍攝，由特技製作人員為她素描，並用3D打印技術印製皮囊。

負責《破‧地獄》特技化妝師Wilfred Wan在社交平台公開複製「死屍」過程，製作可以就難分真假。Wilfred Wan參與過不少電影製作，近日上演的《焚城》，他亦有份參與，其工作室亦擺滿了不少「人體殘肢」。近日他在社交平台發布多張他在《破．地獄》的得意作品，包括金燕玲腫腳、韋羅莎兒子屍體潰爛化妝，而死屍熙雯更有分妝前、妝後。

熙雯製作過程曝光

他上載照片及當日拍攝過程，留言說︰「今次最大的挑戰就是熙雯的遺體特別道具(妝前)，導演希望熙雯的屍體和禮儀師進行遺體化妝時可以進行互動；包括：注射空氣令開眼的假屍體同時合上眼睛；塞棉花到兩邊面部，使其肌肉膨脹；用小木棒撐著下巴，令屍體的頭部抬高，所以熙雯的特別道具假頭入面，就利用咗好多3d打印嘅技術，去製作多重的機關設計以達至上述效果。而我就係床下底嘅遺體操控員，某程度上我同子華神都叫做有對手戲嫁。」

另一堆照片就見到Katrina為了製作皮囊，需要倒模，相中見到她被厚厚的物料覆蓋住，隔住照片也感覺到她呼吸有困難，而製作出來的效果更難分真假。