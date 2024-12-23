破‧地獄｜票房屢破紀錄 許冠文黃子華最想合作演喜劇 盼3年內成事

《破．地獄》票房超過1億4000萬，今日舉行「破･紀錄千人慶功宴」。宴會約於晚上8點半開始，大會安排彩色螢光舞龍啟動儀式，演員分批進場。老闆楊受成上台與許冠文、黃子華和導演一起點睛，並展示「破·地獄」、「破紀錄」的錦旗，為慶祝票房破紀錄，楊受成親自向所有演員送贈金牌。

許冠文(Michael)與黃子華接受訪問時心情非常靚，他們表示非常幸運可以參與，並稱團隊中只有朱栢康估到會有億五票房，所以集體給予對方手指公。子華稱如果不是要演舞台劇，自己已經一早掏銀包請食飯，並希望香港電影可以大受歡迎。他說︰「如果香港電影可以咁蓬勃，每一套都可以咁，係一件非常好嘅事！」Michael稱自己開心到飲住酒接受訪問，坦言自己開初估是億二票房，如今邁向億五感到非常高興，「我希望2025年香港都可以真係『破地獄』，可以繼續繁榮、盛勢，由2025年開始！」

談到《破‧地獄》在新年加推出加長版本，Michael表示當初收到老闆電話時，自己覺得不行，但老闆就覺得百無禁忌，而身邊自己的朋友有一半覺得沒有問題。他說︰「如果有一半去睇加場版，即係有機會三億收場！」他透露電影剪走了30分鐘至45分鐘，相信播出加長版，會有不少人再入場看完再看。 子華表示在農曆年推出加長版，如果大家不介意入場，也代表住香港人的豁達，屆時再破紀錄，證明「香港人無咩嘢驚！」Michael續說︰「都代表香港人咩嘢都要破地獄，破紀錄，係咩都得！」二人坦言一直想再合作拍喜劇，這樣便可以再次破他們的紀錄。

Michael表示他與子華一生都是搞喜劇，大家都有個夢，希望可以搞一部新派喜劇，如果設計成功就會係另一條路線。他直言非常難諗，因為要跟以前的喜劇完全不同，坦言現在的觀眾太醒目，所以二人都希望大家可以做一部大家買飛入場覺得2小時是價回票價的喜劇。 子華稱Michael花了三十年在構思，他盼可以在三年內構思好。Michael表示原本寫了一個，但在《破‧地獄》之後，又有新一個想法，只要願意嘗試便可，並笑言老婆也笑他想到「夠鐘」。他說︰「我老婆話你夠鐘啦，成八十歲冇咩時間諗，所以我先發姣拍下，又估唔到有啲新突破！希望可以3年內交待俾大家睇。」問到二人會否考慮在舞台劇合作，子華稱Michael不想重覆。

子華又提到電影原本有不同名字供選擇，但自己覺得《破．地獄》比較合適，有份去說服老闆，正如大家也會顧慮《破．地獄》在賀歲檔期上，事實證明沒有甚麼是不行，只要大家豁達便可。Michael稱如果《破．地獄》在賀歲檔期反應好，會改變電影史，從此大家不用特別去拍賀歲片。