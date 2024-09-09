破．地獄｜衛詩雅從影以來最痛角色 首天開工爆喊迎戰金燕玲黃子華

由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅、秦沛、金燕玲等主演的《破．地獄》將於11月14日上映。電影未正式上映，已獲選為夏威夷國際電影節參展電影，而導演陳茂賢及女主角衛詩雅將於下月親身飛往夏威夷與當地觀眾見面，二人收到消息後大表興奮，導演陳茂賢指：「《破．地獄》除了是一部講述香港殯儀行業的電影，亦是香港非物質文化遺產，是很『香港』的電影，作為香港導演，能夠帶著香港電影讓外國觀眾欣賞已經好開心，再次很感恩夏威夷國際電影節對《破．地獄》的肯定。」 衛詩雅亦大呼期待：「《破．地獄》對我來說可以說是一部階段性的作品，文玥這個角色看來心事重重，但她看待家庭比自己來得更重要，因此每一場戲都充滿矛盾和掙扎，戲𥚃戲外都為了這個角色掉下不少眼淚。很高興外地影展對這部電影感興趣，自己也十分期待跟外地觀眾近距離交流。」

電影開拍首天，三位演員金燕玲黃子華衛詩雅難得同場演出；彼此互相交流之餘，詩雅更情感大爆發，演繹了一場令身邊工作人員也動容的戲份。 詩雅跟金姐（金燕玲）早在拍《不日成婚2》已認識早有默契。而正式埋位前兩人也在化妝間先備戲，詩雅飾演一位救護人員，手到拿來為金姐量血壓、檢查身體等簡單動作，而正式埋位前導演也跟幾位演員講解拍攝的場口。 子華與金姐先來一場二人在茶餐廳門口閒聊時，說到內心深處的一些話題，彼此有所感觸，而路經茶餐廳探望金姐的詩雅，也跟子華點頭打招呼。看似簡單的一場戲充滿人情味，三人在埋位前卻各自培養情緒非常專業。

拍至深夜時分，導演卻帶頭為生日的金姐送上生日蛋糕賀壽，對於突如其來的驚喜金姐說：「 我基本上就好少慶祝生日的；剛才導演說一齊試戲，但冇我份，我也覺得奇怪 ，原來要給我驚喜。其實往年的生日我多是跟朋友食餐飯、打場麻雀慶祝，都這般年紀，費事提醒自己都這麼大年紀了。」

雖然這個場口花了一個晚上拍攝，金姐的戲份由頭帶到落尾，但金姐只要有時間便會跟導演和子華研究劇本角色，加上老友秦沛特地來探班，所以渡過充實的一晚。而詩雅亦為這晚搶救金姐重頭戲獨坐一旁培養感情；面對兩位影帝影后級人馬不容有失。在拍攝搶救的過程中，詩雅聲淚俱下投入演出，被運用她曾在報考救生員牌而對心外壓有基本認知，加上情緒到位，不下數take便完成這場戲份，其崩潰同哭的情緒爆發演出也被導演讚嘆。詩雅自己也一時間難以收拾心情當場哭起來。

她情難自禁的說：「cut機之後，一時間情緒真的難以平復回來，因為戲中與金姐情如母女，而私底下我們的感情因合作過《不日成婚2》有一定默契，所以情緒上投入得更深。」被問到今次角色所經歷的痛是否最深刻？詩雅坦言：「今次演出經歷，確實令自己有一種難以心情回復感覺，入戲好深，係從影以來最痛嘅一個角色。對手金姐、導演和編劇給了我一次很好的體驗，而且難得一次跟金姐、子華哥三人同場，跟兩位影帝影后成功偷師。」