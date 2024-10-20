破·地獄｜衛詩雅提起為許冠文洗頭一幕眼濕濕 陳茂賢憑電影走出低谷

由許冠文、黃子華、衛詩雅主演，陳茂賢執導的《破‧地獄》將於11月9日公映。昨日電影舉行優先場，陳茂賢與衛詩雅現身影後分享會。早前衛詩雅出席「第21屆香港亞洲電影節開幕禮」時，便稱自己看過了不同版本的剪接，每次均感動落淚。在今次的分享會上，衛詩雅入場時雙眼通紅，強忍淚水，再次被電影情節感動。

人生最差時候製作 導演陳茂賢表示電影每一個部份都令人很感動，他提到衛詩雅在救護車上落淚的一幕，是花了一整晚拍攝，但拍出來的感覺總之不對，直至最後他跟衛詩雅分享說到︰「呢個世界好大，人一出世，人係好渺小，人係呢個世界上嘅憑證就只得個軀殼，人死之後肉體會化灰、回歸大自然，世界上再冇呢個人嘅痕跡，一個人喺咁無奈人生入面，有好多嘢講唔到，想帶出個種孤獨。」最後衛詩雅拍到他想要的一滴眼淚。他續指《破‧地獄》滿載了很多自己個人感覺，他說︰「係我人生最差時候去寫同拍，經歷好多嘢。當拍完之後，我慢慢係最差嘅情況慢慢行番出嚟，部戲超渡咗我，希望呢套戲可以幫到有需要嘅人。」

為角色心痛落淚 衛詩雅提到自己是很心痛「文玥」這個角色，她表示最深刻是為許冠文洗頭的一場，她稱當看到劇本，甚至試埋位時，自己多次強忍淚水，因為角色是一個很堅強的人，但當拍的時候是非常感觸，特別是對白「我有冇丟你架」。 此時，衛詩雅已經忍不住落淚，哽咽稱這句對白對角色來說是很難以啟齒。她說︰「呢句說話……真係好難講出口，對文玥嚟講……係好難講。奈何因為大家硬頸，佢最後都冇親口令文玥釋懷，呢個係好可惜，希望大家感受到呢份可惜，你哋仲有機會，要好好珍惜你哋嘅說話。」

感激扮死屍演員 導演陳茂賢表示生離死別是沒法改變，要嘗試去接受，在生的人是很重要，大家要花多些時間，在有限的時間對身邊的人、值得的人好些。他又指這部戲中扮演大體演員都是很用心，因為他們都不介意扮演死屍，因為他們需要長時間扮死屍是不容易的事，希望大家都可以感謝他們。 盼觀眾從電影得到治癒 衛詩雅表示現今很多人因為原生家庭問題，而受到創傷，需要用一生的時間去治癒童年，如果大家都是經歷這個地獄，希望大家可以像文玥最後做破完地獄，可以釋懷。她相信每個人仍需面對不同的地獄，但在絕境時，希望可以想起這部戲，可以得到些安慰。