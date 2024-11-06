破·地獄｜衛詩雅獲未婚夫競投海報支持 準新人首度公開亮相

由黃子華、許冠文(Michael)、衛詩雅(Michelle)、朱栢康及周家怡領銜主演《破·地獄》將於本周四(9日)上映，電影近日舉行連片謝票和宣傳活動，導演陳茂賢、衛詩雅、周家怡及梁雍婷日前(4日)齊齊現身海港城，為電影劇照展慈善競投環節頒發證書，衛詩雅未婚夫周祉安(Kenley)更驚喜現身，原來他為支持Michelle主演的電影及善事，早前於活動網站上競投多幅電影海報，劇組特地安排Michelle頒發證書予未婚夫，造就一對新人首次公開露面，她透露在出發活動前才得知，笑言「估唔到會親自頒贈海報俾呢位善長人翁！」

Kenley獲讚好浪漫

昨日活動尾聲，原來Kenley為支持Michelle主演新作《破·地獄》及做善事，結果日前收到大會通知成功投得海報並邀請他親身到會場確認領取事宜。Kenley 於昨日活動後到達現場，低調為Michelle送上驚喜，原來今次同場更是一對準新人更是首度現身公開場合，令事前毫不知情的主創及工作人員大感驚喜Kenley對Michelle的貼心支持更被眾人大讚浪漫，而活動亦在眾人言談甚歡的氣氛下結束，所得善款將撥捐保護遺棄動物協會(SAA)。

日本觀眾睇得投入

剛出席完東京國際電影節返港的衛詩雅，分享日本觀眾同樣看得相當投入：「我初初有擔心，外地觀眾睇唔睇得明我哋嘅破地獄文化？好開心佢哋又睇到箇中意義，代表呢部戲成為世界各地嘅共通語言，以死亡帶出生命。」Michelle更指日本觀眾同樣被觸動：「日本觀眾相對上喊得比較含蓄一啲，至少分享環節上面遇到唔少移咗民去日本嘅香港人。」