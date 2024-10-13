破·地獄｜衛詩雅練足9個月險破相 出席夏威夷影展獲讚影后級表現

由黃子華、許冠文、衛詩雅(Michelle)、朱栢康等主演的《破·地獄》將於11月14日上映。Michelle在戲中扮演喃嚤師傅文哥(許冠文飾) 的女兒文玥，家族世代從事喃嚤工作，為了在戲中呈現這一重要文化傳承，導演在開拍前就特意安排許冠文、Michelle及朱栢康接受破地獄儀式的訓練。

在最新花絮片中，紀錄Michelle與戲中飾演其哥哥的朱康特訓，二人不僅要學會手持白幡的技巧，還需熟練掌握破地獄儀式中的多項複雜動作，訓練過程並不輕鬆，許多動作對身體的協調性和力量要求很高。Michelle無論是耍劍、拋劍，還是經文背誦，專業度令人難以想像她是從零開始訓練。長達九個月的特訓中，Michelle 除了上堂以外，亦經常在公園裡和回到家中練習，爭取時間下足苦功，務求在銀幕前呈現具說服力的場面：「最驚係練唔練得切，因為確實好多師傅同我講，佢哋真係練咗成三四年先做到，所以成日反而擔心，夠唔夠時間做到。」

談及訓練期間的挑戰，Michelle 坦言最難的是拋劍，更險些破相：「把劍對我嚟講幾重，試過拋劍落嚟差啲劍尖直插面前，我一手擋住，手爆開咗，依家仲有瘌，如果擋唔切，可能把劍就會落喺塊面度。」她笑稱只有手部受傷經已很幸運：「好彩我反應快，護住咗塊面。」這次意外令Michelle更警惕訓練時的每一個細節。



另一大挑戰，就是背誦大量的經文，因為儀式中需配合經文超度先人，Michelle 表示：「劇組拍咗好多經文嘅片畀我前睇，所以返屋企我經常都係聽住經文嚟練習。做gym嘅時候，人哋聽音樂，我就聽超度嘅經文，一邊做運動一邊背誦。返屋企我仲會成日對住鏡子口噏噏，好似念經一樣。」儘管動作繁瑣、訓練辛苦，Michelle從未放棄，專業精神和敬業態度令導演陳茂賢感到驕傲，兩大男主角Michael和子華神，亦被Michelle跟朱康演出打動，子華大讚二人引證「台上一分鐘，台下十年功。」

《破·地獄》未上映經已獲多個海外影展關注，首個出征的就有第44屆夏威夷國際電影節，並於當地舉行世界首映！導演陳茂賢與Michelle日前親赴夏威夷出席電影節一連串活動，原來Michelle此行更是第一次在大銀幕欣賞電影全片，大呼緊張：「好緊張，第一次喺大銀幕度睇，我哋嚟喇夏威夷！今次係我第一次喺大銀幕度睇，因為之前都係喺細嘅銀幕仔睇部份片段，今日喺正式戲院睇，觀感上放大咗多過十倍。」而Michelle亦喜見不少前來欣賞電影的香港人，有種他鄉遇故知的感覺，她指：「頭先最開心就係我見到好多香港人，佢哋話好難買飛呀，其中有一個觀眾話買唔到飛，爸爸都嚟唔到睇，下一場放映都已經滿座。」



導演與Michelle此行行程緊密，甫到步即晚便出席世界首映。二人被問到能否適應時差，Michelle笑言：「我喺飛機冇瞓過，瞓唔到因為太興奮，頭先出發前喺酒店補眠兩個鐘，精神好好，因為仍然喺期待嘅心情入面。」；而導演則指：「夏威夷嘅日落好靚，所以喺酒店望出去不停影相，冇特別休息，影到開始天黑就開始預備好心情，出發同觀眾交流。」 導演更笑言內心最擔心Michelle首度睇全片的反應，他說：「呢部戲係需要喺戲院睇，觀感上會好唔同，我比較擔心Michelle睇完戲馬上要做Q&A承唔承受到。」而電影放映後，觀眾掌聲此起彼落，而導演與Michelle更被觀眾紛紛集郵，二人更非常親切逐一拍照及交流。有觀眾更直言Michelle成功駕馭《破·地獄》的角色，演出達到影后水平，祝福她在電影上能夠更上一層樓。Michelle亦深受感動，連忙答謝觀眾支持。



