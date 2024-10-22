破‧地獄｜許冠文指港人困境需要破地獄重生 黃子華︰香港需要輪迴

許冠文(Michael)、黃子華、衛詩雅、朱栢康等主演的《破．地獄》今日舉行慈善首映場。許冠文與子華一齊受訪時表示這部電影會令大家落淚，是一部沒有笑話的喜劇，但大家看完之後會覺得人生變得美麗，明天會變得更好，並指未來的喜劇應該會按這個模式發展。

香港需要破地獄 黃子華指這劇集比較沉重，但因為試映場的口碑非常好，所以對票房好有信心。許冠文直認對票房好有信心，因為大家入場是看到香港最新的喜劇，並稱昔日那種喜劇，現時在網絡世界多的是，因此要有新的類型喜劇出現。 他續指收到劇本時，自己也落淚，「喊完都幾舒服，因為睇完之後釋懷咗，將自己嘅執著放低，再重新上路做人。依家香港面對嘅環境需要『破地獄』，係一個幾困難嘅環境，需要尋找一個新方案，要所有香港人放低所有執著、所有憂慮、驕傲、傲慢，要全部放低晒，再重新上路，依家香港七百萬人都需要『破地獄』。」子華表示未來香港大時大節除了放煙花，建議在維港中心破地獄。

香港需要 輪迴 許冠文續指香港的特首成日講香港需要轉型，其實亦即是香港需要去破地獄，子華再補充說︰「香港需要輪迴！」許冠文說︰「香港人係點嚟就點擋，咩環境都好，今日諗唔到，聽日就諗到，只需要去『破地獄』！」問到日後會否四出謝票，子華笑謂已經連日來去謝票，搞到自己都「謝謝地」。

許冠文黃子華想再合作 許冠文跟子華的對談影片中提及想再度合作，他表示會在自己未死前完成，子華笑謂未來二、三十年都會陪他準備，只要對方想好劇本便會去馬。許冠文表示一直視黃子華為偶像，因為對方在很年輕時便站上台說笑。他稱戲中有幾場全沒有夾過，但出來卻有一個很好的化學作用。 難見面疫後感受更深 提到許冠文在戲中用南音唱曲，他指疫情過後，真的深切體會到「難……見面」，凡事都沒有應該，很多事都忽然會「難見面」。子華表示跟對方都相隔三十多年「難見面」，大家都走了很多不同的步，才走到同步。