破．地獄｜許冠文盼孖「子華哥」為香港做返啲嘢 黃子華保證：未見過咁嘅Michael

由許冠文和黃子華相隔32年再度合體的電影《破．地獄》，令觀眾引頸而待，有見及此，電影公司宣布將於本周六(28日)在YouTube播出黃子華及許冠文世紀對談，並於昨晚(21日)率先釋出二人對談分半鐘的預告，兩人均對新作充滿期待，子華透露「對喜劇要求好高嘅人，可能好適合拍悲劇。」而Michael則指「我覺得同你有責任為香港做啲嘢！」

片首Michael已直呼子華為「子華哥」，令子華忍俊不禁，露出尷尬而不失禮貌的微笑，Michael解釋，「因為我對你有一種特別嘅尊重，香港居然有人敢用廣東話做棟篤笑」眾所周知子華一直視Michael為偶像，二人由當年相識談到近日《破·地獄》的合作。子華亦大膽問Michael當年電影電視成績斐然，是否算是「少年得志」？Michael聞言則回應「賺到錢先係少年得志，我嗰個時候都賺唔到錢。」此外，子華亦在對談中坦言對一事在意：「嗰班衰仔竟然冇經我同意搵你客串」，透露某部他主演電影，在不知情下邀得Michael客串，至今仍然在意。

提到相隔32年再度合作之新片《破·地獄》，據知二人是有共識地同時間接拍，二人暢談今次破天荒合作原因，子華指「我喺香港冇見過一套電影有膽面對呢個題材」，而Michael透露「我覺得故事非常動人」。子華亦大爆Michael演出值得大家期待：「我喺其他電影冇見過咁樣嘅許冠文」；而《破·地獄》有不少場口於殯儀館實地取景，子華坦言「因為我喺TVB訓練出嚟，我覺得幾舒服吖喺萬國殯儀館外面。」。

預告完結前一刻，子華向Michael留下一句「你仲有女朋友嘅咩？」及後二人更笑不攏嘴，讓整個對談留下強大又歡樂的懸念。《破．地獄》獲選為本屆「香港亞洲電影節」開幕電影，將於10月17日首度與香港觀眾見面，並於11月1日正式公映。