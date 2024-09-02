破．地獄｜黃子華夜闖殮房秘道開工 感陣陣陰涼「色香味」俱全(有片)

由黃子華及許冠文(Michael)主演、陳茂賢自編自導的電影《破．地獄》，破格地成為首部以殯儀業為題材的港產片，更首獲萬國殯儀館借出場地拍攝，子華更於深夜時分勇闖殮房通道，拍攝由地下車庫運送紙紮公仔至深入殮房的過程，他直言大開眼界，感覺陣陣陰涼，「我可以想到三個字『色香味』來形容今次個人難忘感受。

不見山水 靈氣迫人

《破．地獄》是兩代影壇笑匠Michael和黃子華相隔32年再度合作的電影，與衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等合演，還有定檔11月14日公映。演員事前做足準備功夫，全面熟習殯儀大小禮儀，包括為先人執骨、化妝、誦經儀式等皆親身上陣。子華更深宵勇闖殮房通道，由運送紙紮公仔至深入殮房等過程跟到足，他坦言體驗難忘，「若不是拍這部電影，我根本不會在義莊和殯儀館這些地方出入，尤其是身處義莊，你會感覺一陣陣的清涼，雖不至於山明水秀，也看不見山和水，但你會感到那一份靈氣和陰涼，一處休憩地方的氣氛。而身處殯儀館拍攝更是難忘，因為進出的地方並非大家平時所見的禮堂，而是深入殮房通道拍攝。完成這場戲後我可以想到三個字「色香味」來形容今次個人難忘感受。」