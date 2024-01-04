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娛樂
2024-01-04 15:41:00

破·地獄｜黃子華許冠文兩代笑匠合作 解釋當年搵黎明演《神算》原因

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黃子華與許冠文兩代笑匠合作新片《破·地獄》。

黃子華與許冠文兩代笑匠合作新片《破·地獄》。 (關樂欣攝)

英皇新片《破·地獄》今日早上進行開鏡儀式，由兩代笑匠許冠文與黃子華合作，演員陣容還有衛詩雅、周家怡、朱栢康、岑珈其、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、鍾雪瑩、艾妮、劉若寶、駱振偉等，老闆楊受成亦有現身跟一眾演員拜神及砌燒豬。

《破·地獄》原本叫《度脫之舞》，而「度脫」按佛學解說是超度解脫生死之苦的意思，主角背景亦跟殯儀業有關。黃子華與許冠文曾合作1992年電影《神算》及2018年賀歲片《棟篤特工》，今次終於首度拍住上一同做主角，對於跟殿堂級的許冠文合作，子華說：「講真喎！香港有幾個朋友，或者我哋嘅偶像，我都希望喺我人生中有機會拍檔，呢次真係中到喇！」子華澄清許冠文不止是他偶像，同時屬幾代人的偶像。

黃子華與許冠文再度合作，新片《破·地獄》今日舉行開鏡儀式。 (關樂欣攝) 新片《破·地獄》今日在大埔舉行開鏡儀式。 (關樂欣攝)

許冠文透露在幾十年前，當他度橋度到山窮水盡，有人跟他說有一個人度橋很厲害，就是黃子華，於是他親自打電話給對方，子華即補充：「佢真係打電話去我屋企，你知道幾離譜呀！我當時喺廁所，聽到阿媽突然話有個人叫許冠文搵你。」自言當時心情好似獲外星人探訪，實在難以形容。許冠文大讚子華度橋出色，卻不知道他也想做明星。

黃子華曾在棟篤笑上提起許冠文主動找他寫劇本，並促成《神算》首次合作，並邀請子華演出，子華笑指在寫劇本時，將第二男主角寫到相當有型，私心是由他自己飾演，結果許冠文起用黎明演該角色，自己則演一名律師。對於有人問今次新片會否請黎明客串？子華聽後即大笑，許冠文即解釋：「我找子華係當橋王，我唔知道佢做明星，當時我想主角應該係非常靚仔，最好唱埋主題曲，我心目中想起黎明，其實子華都幾靚仔嘅。」黃子華直認跟黎明有很大距離，客觀證實，笑指他當年沒有決定錯誤。

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許冠文當年《神算》起用黎明演男二。 英皇新片《破·地獄》今日早上進行開鏡儀式。 (關樂欣攝) 英皇新片《破·地獄》今日早上進行開鏡儀式。 (關樂欣攝) 英皇新片《破·地獄》今日早上進行開鏡儀式。 (關樂欣攝) 英皇新片《破·地獄》今日早上進行開鏡儀式。 (關樂欣攝) 英皇新片《破·地獄》今日早上進行開鏡儀式。 (關樂欣攝)
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