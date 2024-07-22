破．地獄｜黃子華 許冠文合體拍「戲院禮儀師」 溫提犯眾憎睇戲禁忌

黃子華及許冠文(Michael)自《神算》後闊別32年再合作的電影《破．地獄》，已落實於11月14日公映。電影團隊已開展連串的宣傳工作，早前陳茂賢導演聯同台兩位男主角，以及衛詩雅、朱栢康、周家怡、金燕玲、梁雍婷及鍾雪瑩，攝製陣容華麗的「《破．地獄》戲院禮儀片」。
眾演員分飾犯禁觀眾
此禮儀片將於本周三(24日)起於英皇院線率先首播，片中提到子華以及Michael入戲院欣賞自己參演的《破．地獄》，卻遇到多位問題觀眾，首先有開場後姍姍來遲的鍾雪瑩，再有朱栢康及梁雍婷拿出電話自拍留念，阻擋後方的Michael的視線，逼得Michael好言相勸。另一邊廂，周家怡如入無人之境，興奮打電話給友人分享巧遇子華神，被子華友善勸喻保持安靜，而壓軸出場有曾於《不日成婚2》飾演兩婆媳的衛詩雅與金燕玲，兩人雞啄唔斷，被子華提醒收細音量。
預告《破．地獄》多喊戲
首度參演戲院禮儀片又一向鬼馬的Michael大呼好玩，他笑言：「我覺得幾好玩呀，一班演員喺戲院入面詐帝睇返自己，感覺好好玩呀。」《破．地獄》激罕以殯儀業為題材，問到Michael對新片的期望，他認為最緊要觀眾享受電影：「希望上映嗰陣，觀眾好似我哋咁嘻嘻哈哈笑緊，呢個係我希望啫，不過多數都唔可能，因為戲入面都好多喊嘅場面。」Michael亦預告新片拍出人生的五味雜陳，開心有時，悲傷亦有時，相信會為觀眾帶來共鳴。