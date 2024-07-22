破．地獄｜黃子華 許冠文合體拍「戲院禮儀師」 溫提犯眾憎睇戲禁忌

黃子華及許冠文(Michael)自《神算》後闊別32年再合作的電影《破．地獄》，已落實於11月14日公映。電影團隊已開展連串的宣傳工作，早前陳茂賢導演聯同台兩位男主角，以及衛詩雅、朱栢康、周家怡、金燕玲、梁雍婷及鍾雪瑩，攝製陣容華麗的「《破．地獄》戲院禮儀片」。

眾演員分飾犯禁觀眾 此禮儀片將於本周三(24日)起於英皇院線率先首播，片中提到子華以及Michael入戲院欣賞自己參演的《破．地獄》，卻遇到多位問題觀眾，首先有開場後姍姍來遲的鍾雪瑩，再有朱栢康及梁雍婷拿出電話自拍留念，阻擋後方的Michael的視線，逼得Michael好言相勸。另一邊廂，周家怡如入無人之境，興奮打電話給友人分享巧遇子華神，被子華友善勸喻保持安靜，而壓軸出場有曾於《不日成婚2》飾演兩婆媳的衛詩雅與金燕玲，兩人雞啄唔斷，被子華提醒收細音量。