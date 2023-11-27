砸重本辦演唱會6萬觀眾入場 NCT 127預告下月發冬季特別版專輯

韓國男團NCT 127一連6場的《NEO CITY: SEOUL-THE UNITY》演唱會，昨晚於能容納15,000人的首爾奧林匹克體操競技場舉行。6場演唱會門票一推出全部售罄，共6萬名觀眾入場收看，展現他們強大的人氣和實力。昨晚最後一場演唱會，NCT 127特別在Beyond LIVE和Weverse平台進行現場直播，讓全球fans可以一起欣賞今次演出。

NCT 127在演唱會裡，不但唱了《Fact Check》、《Ay-Yo》、《Simon Says》等熱門歌曲，還演唱了10月發行的歌曲《DJ》、《Space》等，加上《Cherry Bomb》和《Chain》的混搭舞台，管弦樂隊演出充滿夢幻感性的《Favorite》和《Misty》，均展現作為表演之神的他們真正價值和實力。