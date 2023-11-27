砸重本辦演唱會6萬觀眾入場 NCT 127預告下月發冬季特別版專輯

韓國男團NCT 127一連6場的《NEO CITY: SEOUL-THE UNITY》演唱會，昨晚於能容納15,000人的首爾奧林匹克體操競技場舉行。6場演唱會門票一推出全部售罄，共6萬名觀眾入場收看，展現他們強大的人氣和實力。昨晚最後一場演唱會，NCT 127特別在Beyond LIVE和Weverse平台進行現場直播，讓全球fans可以一起欣賞今次演出。
NCT 127在演唱會裡，不但唱了《Fact Check》、《Ay-Yo》、《Simon Says》等熱門歌曲，還演唱了10月發行的歌曲《DJ》、《Space》等，加上《Cherry Bomb》和《Chain》的混搭舞台，管弦樂隊演出充滿夢幻感性的《Favorite》和《Misty》，均展現作為表演之神的他們真正價值和實力。
舞台煙火效果目不暇給
此外，今次演唱會極度落本，台中央掛上60米寬、14米高的超大LED屏幕，三角形舞台設計、菱形升降舞台、投影營造的奇幻感覺，均增加了歌曲的沉浸感，豐富壯觀的煙花效果，均吸引著樂迷的注意。台上NCT 127對全場樂迷說，「請記住我們的初次相遇，今後我們的感情將永遠不變。」之後唱出最後一首歌《다시 만나는 날》(Promise You；再次相遇的那天)結束音樂會。
NCT 127又在演唱會上宣布，將於12月22日發行冬季特別版專輯，並計劃成員們的個人演唱會，他們稱：「希望以一張溫暖而有意義的專輯，來陪伴大家度過年末。」