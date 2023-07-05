碧咸出po賀結婚24周年 讚老婆「最好酒腳」

萬人迷碧咸(David Beckham)1999年7月4日與組合Spice Girls成員Victoria結婚，他昨日於IG出po賀結婚24周年兼向老婆致敬，上載與老婆攬小狗的相片兼留言：「給最好的妻子、媽媽和飲酒夥伴。周年快樂，非常愛你。」Victoria也在IG出po：「仍然牽著手，仍然大笑(不只對你)……我好愛你@davidbeckham xx。」兩人的20歲兒子Romeo與Spice Girls隊友Emma Bunton也留言祝賀。

Victoria 回憶首遇碧咸：佢笑容好可愛 Victoria近日向時尚雜誌《Vogue》憶述首遇碧咸的情況：「當我與足球員和他們的朋友在酒吧飲酒，看到David和他的家人站在一旁。他笑得好可愛，與家人亦好融洽，當時感覺自己與他好親近。之後，他問我攞電話號碼。相信大部分情侶的第一次約會，都不會在停車場。但我們就是了。因為他的經理人警告：『不要讓任何人見到你們，否則你就會被追捕。』」Victoria表示，碧咸還留著她當年寫下電話號碼的字條。

碧咸後悔「粟米頭」見曼德拉 碧咸屬時尚潮人，服飾打扮甚少失手。他近日接受英媒EXPRESS訪問時透露，自己好後悔以「粟米頭」髮型與已故前南非總統及人權領袖曼德拉(Nelson Mandela)見面。「2003年，我、家人及Victoria的女髮型師一起，我問髮型師對我髮型有咩意見，她建議我整粟米頭，我說OK。之後我與英格蘭到南非參加比賽，順道探望曼德拉，我好悔用這個髮型見他，亦是我最差的一款髮型。」