熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-23 14:54:26

碧咸大仔Brooklyn聖誕前夕與家人進一步決裂 三弟Cruz爆全家人齊被大佬封鎖

分享：
碧咸細仔Cruz爆全家人已被Brooklyn封鎖。

碧咸細仔Cruz爆全家人已被Brooklyn封鎖。

碧咸(David Beckham)大仔Brooklyn Beckham與家人關係愈見疏離，近日更被發現已從個人IG帳號封鎖所有家庭成員，包括父親、母親Victoria、兩名細佬RomeoCruz，甚至連年僅14歲的妹妹「哈七」Harper Seven也一併被blocked。

據英媒報道，碧咸夫妻發現已被大仔Brooklyn在社交平台上封鎖，一家人感情進一步決裂！知情人士指，導火線疑是Brooklyn時常在社交平台分享烹飪資訊，日前母親Victoria在其一則啤酒醃製烤雞之影片按讚後，隨即引來大批網民湧入評論區，紛紛勸他藉此機會與家人和解，可是反而引發Brooklyn相當不滿，最終選擇封鎖所有家人。

adblk5
Victoria在Brooklyn的烤雞影片按讚後，隨即引來大批網民湧入評論區讓事情弄巧反拙。 碧咸大仔Brooklyn在聖誕前夕與家人關係進一步決裂。

Cruz替父母抱不平

消息指出，Brooklyn對外界的評論與關注感到厭煩，才會做出如此激烈的切割行為。對此，碧咸夫婦的友人強調，無論關係多麼緊張，二人絕不會主動取消關注兒子。

至於Brooklyn三弟Cruz，近日透過IG限時動態回應外界傳聞，並替父母抱不平，更透露是「全家人在一夜之間被Brooklyn封鎖」，他寫道：「我父母沒可能不follow自己的孩子，事實上是，我們醒來後才發現自己被封鎖，我也是其中之一。」Brooklyn Beckham與其妻Nicola Peltz今年開始被與碧咸一家愈行愈遠，兩人目前已定居美國，近期選擇在佛羅里達州邁阿密，與Nicola Peltz家人共度聖誕假期，與碧咸關係似乎已無法修補。

碧咸與子女的關係成為外界焦點。 Romeo、「哈七」Harper Seven 「哈七」Harper Seven、碧咸

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad