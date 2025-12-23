碧咸大仔Brooklyn聖誕前夕與家人進一步決裂 三弟Cruz爆全家人齊被大佬封鎖

碧咸(David Beckham)大仔Brooklyn Beckham與家人關係愈見疏離，近日更被發現已從個人IG帳號封鎖所有家庭成員，包括父親、母親Victoria、兩名細佬Romeo、Cruz，甚至連年僅14歲的妹妹「哈七」Harper Seven也一併被blocked。
據英媒報道，碧咸夫妻發現已被大仔Brooklyn在社交平台上封鎖，一家人感情進一步決裂！知情人士指，導火線疑是Brooklyn時常在社交平台分享烹飪資訊，日前母親Victoria在其一則啤酒醃製烤雞之影片按讚後，隨即引來大批網民湧入評論區，紛紛勸他藉此機會與家人和解，可是反而引發Brooklyn相當不滿，最終選擇封鎖所有家人。
Cruz替父母抱不平
消息指出，Brooklyn對外界的評論與關注感到厭煩，才會做出如此激烈的切割行為。對此，碧咸夫婦的友人強調，無論關係多麼緊張，二人絕不會主動取消關注兒子。
至於Brooklyn三弟Cruz，近日透過IG限時動態回應外界傳聞，並替父母抱不平，更透露是「全家人在一夜之間被Brooklyn封鎖」，他寫道：「我父母沒可能不follow自己的孩子，事實上是，我們醒來後才發現自己被封鎖，我也是其中之一。」Brooklyn Beckham與其妻Nicola Peltz今年開始被與碧咸一家愈行愈遠，兩人目前已定居美國，近期選擇在佛羅里達州邁阿密，與Nicola Peltz家人共度聖誕假期，與碧咸關係似乎已無法修補。