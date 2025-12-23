碧咸大仔Brooklyn聖誕前夕與家人進一步決裂 三弟Cruz爆全家人齊被大佬封鎖

碧咸(David Beckham)大仔Brooklyn Beckham與家人關係愈見疏離，近日更被發現已從個人IG帳號封鎖所有家庭成員，包括父親、母親Victoria、兩名細佬Romeo、Cruz，甚至連年僅14歲的妹妹「哈七」Harper Seven也一併被blocked。

據英媒報道，碧咸夫妻發現已被大仔Brooklyn在社交平台上封鎖，一家人感情進一步決裂！知情人士指，導火線疑是Brooklyn時常在社交平台分享烹飪資訊，日前母親Victoria在其一則啤酒醃製烤雞之影片按讚後，隨即引來大批網民湧入評論區，紛紛勸他藉此機會與家人和解，可是反而引發Brooklyn相當不滿，最終選擇封鎖所有家人。