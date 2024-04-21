碧咸嫂生日派對 辣妹重組 湯告魯斯撞跌攝影師

碧咸(David Beckham)太太維多利亞(Victoria)50歲大壽，上周五一家人到法國慶祝，周六回到英國繼續開P，選址倫敦私人俱樂部Oswald’s，約100位嘉賓出席，包括女星伊娃隆歌莉亞(Eva Longoria)、動作巨星積遜史達咸(Jason Statham)、名廚Gordon Ramsay，連辣妹(Spice Girls)4位成員Emma Bunton、Geri Horner、Mel C和Mel B也到齊。但講到最驚喜是正趕拍《職業特工隊8》的湯告魯斯(Tom Cruide)亦俾面出席。主人家一早到達俱樂部迎接嘉賓，腳傷未愈的維多利亞要撐拐杖步行。

阿湯誤撞攝影師 碧禮老友湯告魯斯驚喜現身派對，身為荷李活巨星的他，是最遲的一批嘉賓到場。阿湯戴上黑超落車時型到爆，一眾記者爭位拍攝時，阿湯發現自己撞跌了其中一名攝影師，即時扶起對方。有嘉賓透露，阿湯在派對中不停飲酒，更與碧咸女兒「哈7」(Harper)跳舞，好鬼high。碧咸就與積遜史達咸大講電影經，之後伊娃加入齊齊講。