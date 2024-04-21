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娛樂
2024-04-21 17:38:19

碧咸嫂生日派對 辣妹重組 湯告魯斯撞跌攝影師

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壽星女Victoria與女兒哈7穿上自家品牌禮服，碧咸穿意大利Loro Piana西裝，3位兒子也穿Dior西裝。

壽星女維多利亞與女兒哈7穿上自家品牌禮服，碧咸穿意大利Loro Piana西裝，3位兒子也穿Dior西裝。

碧咸(David Beckham)太太維多利亞(Victoria)50歲大壽，上周五一家人到法國慶祝，周六回到英國繼續開P，選址倫敦私人俱樂部Oswald’s，約100位嘉賓出席，包括女星伊娃隆歌莉亞(Eva Longoria)、動作巨星積遜史達咸(Jason Statham)、名廚Gordon Ramsay，連辣妹(Spice Girls)4位成員Emma BuntonGeri HornerMel CMel B也到齊。但講到最驚喜是正趕拍《職業特工隊8》的湯告魯斯(Tom Cruide)亦俾面出席。主人家一早到達俱樂部迎接嘉賓，腳傷未愈的維多利亞要撐步行。

湯告魯斯

湯告魯斯到達，即時散發巨星氣場。

阿湯撞跌攝影師，即時彎身扶起。

阿湯撞跌攝影師，即時彎身扶起。

阿湯誤撞攝影師

碧禮老友湯告魯斯驚喜現身派對，身為荷李活巨星的他，是最遲的一批嘉賓到場。阿湯戴上黑超落車時型到爆，一眾記者爭位拍攝時，阿湯發現自己撞跌了其中一名攝影師，即時扶起對方。有嘉賓透露，阿湯在派對中不停飲酒，更與碧咸女兒「哈7(Harper)跳舞，好鬼high。碧咸就與積遜史達咸大講電影經，之後伊娃加入齊齊講。

辣妹4位成員逐一到場。

辣妹4位成員逐一到場。

辣妹派對內跳舞，碧禮拍照放在IG。

辣妹派對內跳舞，碧禮拍照放在IG。

辣妹派對重組

經典組合辣妹(Spice Girls)早前重組舉行演唱會，4位成員不斷游說維多利亞歸隊，最終都不成功。估不到4人齊齊出席派對，更在派對中與維多利亞大跳辣妹招牌舞。碧咸上載短片及相片到社交平台，網民紛紛留言辣妹重組可能只此一次。派對後，維多利亞飲醉加上行動不便，碧咸再次示範何謂好老公，孭起老婆離開俱樂部，登車離開。

好老公碧咸孭住老婆離開。

好老公碧咸孭住老婆離開。

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