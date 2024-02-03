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娛樂
2024-02-03 13:19:25

碧咸抵港即見李澤楷 向過百賓客分享成功秘訣

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「萬人迷」碧咸昨晚出席中環酒店舉行發佈會。

「萬人迷」碧咸昨晚出席中環酒店舉行發佈會。

FWD富衛保險昨晚(2月2日)假中環酒店舉行FWD Private品牌發佈會，邀請盈科拓展集團主席李澤楷聯同遠道而來的「萬人迷」碧咸(David Beckham)一同出席品牌揭幕禮。
 
大會誠邀超過200位商業合作夥伴共同見證歷史性時刻，慶賀FWD Private品牌正式登場，會場整晚都氣氛高漲。碧咸近日抵港，一落機馬上出席是次發布會，令現場嘉賓毋需到香港大球場，也能近距離親睹「咸爺」的魅力。作為碧咸今趟香港之旅的首個活動，西裝畢挺示人，出場時當然走路有風，迅即成為全場目光焦點，贏盡掌聲、閃光燈與尖叫聲！向來親民的咸爺在台上不時向在場人士揮手示好，更與李澤楷先生惺惺相惜，握手兼合照；又化身「碧大仙」跟現場賓客合照，恍如舉行球迷見面會一樣high爆！
 
席間咸爺向港迷熱情問好，並說：「非常高興再來到香港，每次到訪都感覺到這個城巿充滿活力與美食，而且香港人熱情又好客，大家恍如老朋友一樣，很開心可以再次見到大家！」談及他在串流平台的紀錄片叫好叫座，碧咸感謝大家喜歡這套紀錄片，喜出望外，並謂會繼續在社交平台分享日常生活，希望將最真實的一面呈現人前。他說：「希望大家透過這套紀錄片了解真實的碧咸，感受到我對足球的熱誠，靠實力累積財富的同時，如何積極回饋社會，發放正能量！」由擁有「黃金右腳」的球星轉型至美職球隊「國際邁亞密」的班主，碧咸大方分享成功秘訣：「堅持是成功的不二法門，只要對自己熱愛的事情持之以恆，便能跨過人生路途上的所有障礙與挫折！當然家人也是生命中不可劃缺的重要元素，如果沒有家人無條件的愛與支持，未必有今日的我，所以我一直重視與家人共敍天倫的美好時光，就算工作再忙碌，只要球季結束，我便會跟家人四出旅行；大時大節也是全家人聚在一起慶祝，締造更多美好回憶，相信大家也在我的社交網站看過很多我們之間的相處趣事，也為網友們帶來不少歡樂吧！」

碧咸向過百賓客分享成功秘訣。 碧咸一落機馬上出席是次發布會。
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