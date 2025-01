49歲英國萬人迷碧咸(David Beckham),與50歲太太維多利亞(Victoria),在1月1日即在IG送上了新年祝福。碧咸寫道:「Happy New Year from myself , my wife and my amazing kids... Thank you for unforgettable year and I want to wish everyone a happy and healthy 2025。(我、我的妻子和我們了不起的孩子們,新年快樂。感謝你們讓我度過難忘的一年。希望各位都有一個快樂健康的2025 年。)」