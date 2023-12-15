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娛樂
2023-12-15 13:34:08

社內相親專訪｜盧覓雪點名讚Edan與Shirley表現搶眼 Ben Sir：可合演賀歲片

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盧覓雪與Ben Sir在《社內相親》首次合作拍劇。(羅錦鴻攝)

盧覓雪與Ben Sir在《社內相親》首次合作拍劇。(羅錦鴻攝)

港版《社內相親》將於今晚(15)迎來大結局，四位男主角能否有情人終成眷屬，各人的父母也是關鍵因素，盧覓雪(雪雪)與歐陽偉豪(Ben Sir) 首次合作拍劇，演女主角孫賀利(陳漢娜飾)的父母，兩人笑言演慣形象鮮明的專業人士，今次演平實貼地的老夫老妻是演技大挑戰。至於跟MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)合作，Ben SirAnson Lo專業交足戲，雪雪就點名大讚Edan和沈殷怡(Shirley)喜感十足好搶眼。

Ben Sir表示有盧覓雪演老婆，是接拍《社內相親》的原因之一。(羅錦鴻攝) 盧覓雪笑言在《社內相親》演平凡師奶，一次過足做太太、生兒育女的願望。(羅錦鴻攝) 盧覓雪與Ben Sir在《社內相親》演老夫老妻。

對韓版零興趣

「脫無者」Ben Sir首次演ViuTV劇集，他笑言，既有韓劇保證，又有雪雪做老婆，還有鏡仔、HannaShirley等演員，怎可拒絕？最意想不到是劇中的前舖後居的「相親相愛」餐廳，就在其寓所附近，開工收工極方便。盧覓雪繼《娛樂風雲》後再拍劇，她自言沒做太太和生育小孩，在《社內相親》演一個有老公有兒有女的師奶，是一次滿足幾個願望。不過兩人直認對韓版興趣不大，雪雪更表示零興趣，故只睇了1、2集作參考，「其實只係灰姑娘的故事，劇情老套到嘔血，不過包裝亮麗，演員選得很好。」

盧覓雪與Ben Sir在《社內相親》演貼地的老夫老妻。(羅錦鴻攝) Ben Sir提起在《社內相親》演兒子的Hugo就非常勞氣。 Ben Sir在《社內相親》演鬱結父親，自覺虧欠女兒(陳漢娜飾)。

對於阿仔好勞氣

Ben Sir以往經常在節目中扮鬼扮馬，今次演鬱結爸爸，最難是導演要求「歡容地鬱結」，最深刻是尾段將愛女交給Timo的一場戲，自覺虧欠女兒，要講一大段對白，「導演話幾感動，我講到口震又有少少飲泣，但唔係可憐天下父母心，唔要爆喊，層次較高，慢慢滲出來。」最大挑戰是拍「動作戲」，趕走找上門的Timo(Anson Lo)，「覺得他玩弄我個女，所以要動真火，那場戲都幾花力氣，真的流晒汗，好激動去講一堆對白，仲要記走位，但又不可真的用力打他，都幾混亂。」雖然排咗好幾次，但NG好多次，Ben Sir勞氣地說：「最衰係個仔(微辣前成員Hugo)又唔出聲，剩係跟住郁，真係要教仔，提佢幾時出吓聲，如果唔係dead air，真係好鬼激氣！」

盧覓雪在《社內相親》要追打Anson Lo，不擔心因此被神徒轟炸。(羅錦鴻攝) 盧覓雪與Ben Sir在《社內相親》的演出為劇集添上不少溫馨笑點。

心昭日月沒顧慮

問雪雪追打「教主」，可擔心惹來粉絲追擊？雪雪不諱言，「事前沒顧慮神徒會唔會好嬲，然後轟炸我，我冇諗鏡安法，因為我係演員，我同佢角色有爭執，盧覓雪對盧瀚霆沒有對立面，點解要轟我呢，冇必要呀！」不過，雪雪也曾因開咪談「姜濤泥鯭風波」惹網上罵戰，她回應說，「如果要發生都法，我知自己做咩事，我心昭日月。」

至於對Anson Lo的印象如何？盧覓雪回應說：「我跟不同的鏡子或者錯仔合作過，佢哋私底下好跳脫，很多個都係過度活躍症，笑到你肚痛，但佢有啲唔同，我估佢比較靜，好有禮貌，但沒機會認識更多。」Ben Sir補充說，拍攝將女兒交給未來女婿Timo的一場戲時，雖然Anson Lo背後鏡頭，但仍然交足戲，「感受到Anson Lo唔係四圍望，佢自己都眼濕濕，他依然給反應，其實佢可以唔喺度，叫臨記做替身，但佢留喺度。」

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盧覓雪與Ben Sir笑言繼《社內相親》後，可再合作拍「教育風雲」。(羅錦鴻攝) Edan和Shirley獲盧覓雪點名大讚靚仔靚女又有喜感。 Anson Lo獲Ben Sir和盧覓雪好專業，背著鏡頭仍會交足戲。

讚Shirley：難得有喜感的女神

除了Anson Lo，兩人在劇中跟不少新生代演員合作，大讚演女兒的Hanna好厲害，亦點名讚沈殷怡(Shirley)和Edan，盧覓雪最深刻是一對父母突擊回家，Hollie、秘書Alfred與映書合力不讓父母發現Timo，「Edan和Shirley雖是男女配角，但那場戲好搶眼。Shirley戲內戲外都是大癲大肺，有佢在場已經熱鬧開心；Edan好識搞笑，雖然角色較沉，但對著Shirley就活潑好多，兩個又係俊男美女，佢哋負責的部分表現好亮麗。」Ben Sir補充說，「佢哋好可愛，看到年輕人的活力，表現好自然，我跟Edan較多傾偈，佢妹妹又剛讀大學，大家傾選科，佢仲叫我教佢英文，我話傻啦！Shirley除咗靚仲好幽默，女神通常唔出聲，好少有喜感的女神。」問到可構思跟兩人再度合作？Ben Sir即表示，「可以拍賀歲片，香港較少喜劇。」他曾在社交平台透露要「教育風雲」式的校園喜劇，說不定真的可以一齊合作，「其實想喺校園拍教育性的笑片，大笑一番，其實踩緊某啲idea。」至於雪雪可會參與？她笑言要演帶有國家任務的校園特工。

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