社內相親｜曹查理大暴走稱跟Edan有代溝 家英哥勞氣反駁

家英哥勞氣表示因為Anson Lo「識咗個唔知咩女仔，佢好唔聽話」，加上他要找替身去相睇，於是拿棍打Anson Lo，幸Edan用袋擋一擋，「如果唔係就會扑穿佢(Anson Lo)個頭。」盧覓雪就謂「唔知咩女仔咪就係我個女仔Hanna囉！佢都不知係幾好嘅女仔，Hanna係好可愛！」她續指Hanna劇中的感情受傷害，其中一場爭執戲，與歐陽偉豪拍到大汗疊細汗，大家都非常落力。

大暴走爆 約葉子楣

曹查理自爆早前相約葉子楣見面，發現對方「頸下面全部一樣，頸上面全部唔一樣。」並稱自己跟對方間中有聯絡，但久未見面，沒想到一見面，發現對方變得很年輕，自己也嚇親，更稱想找她拍笑片。在旁的家英哥對曹查理大暴走感到一頭霧水，之後續問曹查理為何不請家英哥，家英哥未待曹查理開口便用普通話說︰「我不行。」曹查理就大玩食字稱自己是「不醒人士」去賭錢從不給小費。

曹查理表現令羅家英勞氣

曹查理其後透露在劇中跟Edan最多對手戲，但沒有跟Anson Lo有對戲場口。問到他跟年青人合作的感覺如何，他說︰「跟年輕始終有代溝，等同我跟外甥咁，永遠都講唔埋，因為爭幾代，無辦法。」在旁的家英哥表示「你咁講即係同佢(Edan)拍得唔開心！喂！唔好咁啦，大家仲想撈！」曹查理否認，表示很愉快。他表示今次一如以往出動私伙服裝，之後更開口爆跟劇組溝通檔期有問題，惟他開始大暴走東拉西扯到其他昔日藝人，在旁的家英哥見狀截停他。