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娛樂
2023-11-07 20:56:34

社內相親｜曹查理大暴走稱跟Edan有代溝 家英哥勞氣反駁

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歐陽偉豪、羅家英、曹查理及盧覓雪出席《社內相親》記招。

《社內相親》今日舉行記者會，羅家英、盧覓雪、曹查理、歐陽偉豪、麥沛東、陳俞希、葛綽瑤等現身宣傳。羅家英在劇中扮演盧瀚霆(Anson Lo)爺爺，盧覓雪則飾演陳漢娜(Hanna)的母親，二人更即場角色上身。

家英哥勞氣表示因為Anson Lo「識咗個唔知咩女仔，佢好唔聽話」，加上他要找替身去相睇，於是拿棍打Anson Lo，幸Edan用袋擋一擋，「如果唔係就會扑穿佢(Anson Lo)個頭。」盧覓雪就謂「唔知咩女仔咪就係我個女仔Hanna囉！佢都不知係幾好嘅女仔，Hanna係好可愛！」她續指Hanna劇中的感情受傷害，其中一場爭執戲，與歐陽偉豪拍到大汗疊細汗，大家都非常落力。

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大暴走爆約葉子楣

曹查理自爆早前相約葉子楣見面，發現對方「頸下面全部一樣，頸上面全部唔一樣。」並稱自己跟對方間中有聯絡，但久未見面，沒想到一見面，發現對方變得很年輕，自己也嚇親，更稱想找她拍笑片。在旁的家英哥對曹查理大暴走感到一頭霧水，之後續問曹查理為何不請家英哥，家英哥未待曹查理開口便用普通話說︰「我不行。」曹查理就大玩食字稱自己是「不醒人士」去賭錢從不給小費。

 

曹查理表現令羅家英勞氣

曹查理其後透露在劇中跟Edan最多對手戲，但沒有跟Anson Lo有對戲場口。問到他跟年青人合作的感覺如何，他說︰「跟年輕始終有代溝，等同我跟外甥咁，永遠都講唔埋，因為爭幾代，無辦法。」在旁的家英哥表示「你咁講即係同佢(Edan)拍得唔開心！喂！唔好咁啦，大家仲想撈！」曹查理否認，表示很愉快。他表示今次一如以往出動私伙服裝，之後更開口爆跟劇組溝通檔期有問題，惟他開始大暴走東拉西扯到其他昔日藝人，在旁的家英哥見狀截停他。

麥沛東、陳俞希受訪時，大爆葛綽瑤在拍攝期間不停食，是全組食最多的一個，甚至有次因為對方太肚餓，肚子咕嚕咕嚕作響的聲音連收音師都聽到。他們又笑指葛綽瑤只會不停吃，但又不會提供零食，葛綽瑤即心虛說有。麥沛東透露自己有一場滑倒戲，像大魚擱淺在沙灘，連地毯都剷起，陳俞希稱麥沛東在片場拍開啤酒的場口，沒想到一開全部人都中招濕透，笑言比原版的場口更犀利。

葛綽瑤被踢爆非常擦得。

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