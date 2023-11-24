社內相親｜盧瀚霆孖呂爵安再合演翻拍劇不再驚青 Anson Lo：大個仔喇

由MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演的港版《社內相親》，改編自同名韓國大熱浪漫愛情電視劇，將於下周一(27日)首播。身為隊友的Anson Lo及Edan，曾合作拍攝過不同劇集及電影，默契十足，兩人談到再次合作的感受時，你一言我一語，笑指「好悶」、「冇新意」，及後才認真回應，Anson Lo指今次與Edan對戲過程十分順利，有任何意見都可直接表達。

Edan補充說：「我地兩個第一次有比較重戲份嘅角色就係《大叔的愛》，回想起當時大家都好驚青，而咁啱呢套劇同《社內相親》都係翻拍，相比之下就感受到大家嘅改變。以前我地會不斷睇原版嘅每一場戲去研究點樣做個角色，今次就會多咗嘗試用自己嘅方法去演繹。」Anson Lo聞言即附和：「大個仔喇哈哈！」