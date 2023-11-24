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娛樂
2023-11-24 19:00:00

社內相親｜盧瀚霆孖呂爵安再合演翻拍劇不再驚驚青青 Anson Lo：大個仔喇

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盧瀚霆 (左)、呂爵安在港版《社內相親》再合演翻拍劇。

盧瀚霆 (左)、呂爵安在港版《社內相親》再合演翻拍劇。

MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演的港版《社內相親》，改編自同名韓國大熱浪漫愛情電視劇，將於下周一(27)首播。身為隊友的Anson LoEdan，曾合作拍攝過不同劇集及電影，默契十足，兩人談到再次合作的感受時，你一言我一語，笑指「好悶」、「冇新意」，及後才認真回應，Anson Lo指今次與Edan對戲過程十分順利，有任何意見都可直接表達。

Edan補充說：「我地兩個第一次有比較重戲份嘅角色就係《大叔的愛》，回想起當時大家都好驚青，而咁啱呢套劇同《社內相親》都係翻拍，相比之下就感受到大家嘅改變。以前我地會不斷睇原版嘅每一場戲去研究點樣做個角色，今次就會多咗嘗試用自己嘅方法去演繹。」Anson Lo聞言即附和：「大個仔喇哈哈！」

Edan與Anson Lo在港版《社內相親》多作嘗試，以自己的方式演繹角色。 Anson Lo與Edan再次合作，默契十足。 Edan憶述，與Anson Lo拍《大叔的愛》時好驚青，今次拍港版《社內相親》則嘗試用自己的演繹方式。

韓國原作者 期待港版演出

《社內相親》為Kakao Entertainment出版的人氣網絡小說及網絡漫畫，去年2月被改編成韓國電視劇，由韓星安孝燮和金世正領銜主演，並在Netflix上架，同年3月曾衝上了香港Netflix非英語節目排行榜的冠軍。《社內相親》的原作者Haehwa對於電視劇被製作成新版本並在香港播放感到興奮，並表示：「在韓版飾演姜泰武的安孝燮在韓國內外都受到了熱烈的歡迎，希望港版的姜泰武也能同樣受到觀眾的喜愛。同時，我亦很好奇觀眾會為他取甚麼綽號。另外，金世正演繹的申夏莉開朗又可愛，廣受觀眾好評，我很期待港版的賀利會如何欺騙泰武。」

港版《社內相親》由陳漢娜演孫賀利。(劇照) 港版《社內相親》由陳漢娜演孫賀利，沈殷怡演陳映書。(劇照) 港版《社內相親》Anson Lo和陳漢娜有感情線。(劇照) 港版《社內相親》由陳漢娜演孫賀利。(劇照) 羅家英在港版《社內相親》演Anson Lo的爺爺。(劇照)

1集（1127 星期一）劇情大綱 

高富帥的姜泰武Timo (盧瀚霆飾) 從海外回港，接手GOFOOD國際飲食集團擔任CEOTimo爺爺 (羅家英飾) 使出各種手段要求他與各大千金相親。孫賀利Hollie (陳漢娜飾) 因弟弟 (陳建博飾) 跟鄰店老闆吵架，被要求賠償。在想辦法籌錢的時候，接到好友陳映書 (沈殷怡飾) 的請託代她去相睇，以拒絕利益婚姻，並答應會給予報酬。Hollie整裝好，假扮是海陽集團太子女赴約，沒料對方竟是自己公司新上任的CEO Timo。用餐期間，Hollie為了搞砸這場相睇，把自己塑造成腳踏多船的渣女，浮誇的言行不僅沒有令Timo反感，反而覺得她跟其他虛有其表的千金小姐比起來十分真誠，決定跟她結婚… 

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