社內相親｜盧覓雪點名讚Edan與Shirley表現搶眼 Ben Sir：可合演賀歲片

盧覓雪與Ben Sir在《社內相親》首次合作拍劇。(羅錦鴻攝)

港版《社內相親》將於今晚(15日)迎來大結局，四位男主角能否有情人終成眷屬，各人的父母也是關鍵因素，盧覓雪(雪雪)與歐陽偉豪(Ben Sir) 首次合作拍劇，演女主角孫賀利(陳漢娜飾)的父母，兩人笑言演慣形象鮮明的專業人士，今次演平實貼地的老夫老妻是演技大挑戰。至於跟MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)合作，Ben Sir指Anson Lo專業交足戲，雪雪就點名大讚Edan和沈殷怡(Shirley)喜感十足好搶眼。

對韓版零興趣 「脫無者」Ben Sir首次演ViuTV劇集，他笑言，既有韓劇保證，又有雪雪做老婆，還有鏡仔、Hanna和Shirley等演員，怎可拒絕？最意想不到是劇中的前舖後居的「相親相愛」餐廳，就在其寓所附近，開工收工極方便。盧覓雪繼《娛樂風雲》後再拍劇，她自言沒做太太和生育小孩，在《社內相親》演一個有老公有兒有女的師奶，是一次滿足幾個願望。不過兩人直認對韓版興趣不大，雪雪更表示零興趣，故只睇了1、2集作參考，「其實只係灰姑娘的故事，劇情老套到嘔血，不過包裝亮麗，演員選得很好。」

對於阿仔好勞氣 Ben Sir以往經常在節目中扮鬼扮馬，今次演鬱結爸爸，最難是導演要求「歡容地鬱結」，最深刻是尾段將愛女交給Timo的一場戲，自覺虧欠女兒，要講一大段對白，「導演話幾感動，我講到口震又有少少飲泣，但唔係可憐天下父母心，唔要爆喊，層次較高，慢慢滲出來。」最大挑戰是拍「動作戲」，趕走找上門的Timo(Anson Lo飾)，「覺得他玩弄我個女，所以要動真火，那場戲都幾花力氣，真的流晒汗，好激動去講一堆對白，仲要記走位，但又不可真的用力打他，都幾混亂。」雖然排咗好幾次，但NG好多次，Ben Sir勞氣地說：「最衰係個仔(微辣前成員Hugo)又唔出聲，剩係跟住郁，真係要教仔，提佢幾時出吓聲，如果唔係dead air，真係好鬼激氣！」

心昭日月沒顧慮 問雪雪追打「教主」，可擔心惹來粉絲追擊？雪雪不諱言，「事前沒顧慮神徒會唔會好嬲，然後轟炸我，我冇諗鏡安法，因為我係演員，我同佢嘅角色有爭執，盧覓雪對盧瀚霆沒有對立面，點解要轟我呢，冇必要呀！」不過，雪雪也曾因開咪談「姜濤泥鯭風波」惹網上罵戰，她回應說，「如果要發生都法，我知自己做咩事，我心昭日月。」 至於對Anson Lo的印象如何？盧覓雪回應說：「我跟不同的鏡子或者錯仔合作過，佢哋私底下好跳脫，很多個都係過度活躍症，笑到你肚痛，但佢有啲唔同，我估佢比較靜，好有禮貌，但沒機會認識更多。」Ben Sir補充說，拍攝將女兒交給未來女婿Timo的一場戲時，雖然Anson Lo背後鏡頭，但仍然交足戲，「感受到Anson Lo唔係四圍望，佢自己都眼濕濕，他依然給反應，其實佢可以唔喺度，叫臨記做替身，但佢留喺度。」