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娛樂
2023-12-07 16:08:00

社內相親｜糖兄潘雲峰演沈殷怡變態鄰居與呂爵安打埋身戰 洗脫糖兄妹封面遭HMV遮樣陰霾

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社內相親｜糖兄潘雲峰演沈殷怡變態鄰居與呂爵安打埋身戰 洗脫糖兄妹封面遭HMV遮樣陰霾

社內相親｜糖兄潘雲峰演沈殷怡變態鄰居與呂爵安打埋身戰 洗脫糖兄妹封面遭HMV遮樣陰霾

ViuTV劇集《社內相親》正熱播中，劇集改編自2020年韓國同名人氣愛情電視劇，唔少睇過韓版嘅劇迷都會將兩者角色和劇情比較。早前播出一集，陳映書（沈殷怡飾）獲變態鄰居    湯興（糖兄潘雲峰飾）送上有內置攝影鏡頭的嘅座檯燈，並遭偷拍換衫過程。久未露面糖兄更與Edan呂爵安打埋身戰嘅，惹起網民關注及讚演出夠放。

社內相親｜糖兄潘雲峰演活沈殷怡變態鄰居，既教後者健身又偷拍。（社內相親截圖） 社內相親｜糖兄潘雲峰演活沈殷怡變態鄰居，獲網民大讚。（社內相親截圖） 社內相親｜糖兄潘雲峰與Edan呂爵安爭奪。（社內相親截圖） 社內相親｜糖兄潘雲峰送上有內置攝影鏡頭的嘅座檯燈，偷拍陳映書（沈殷怡飾）。（社內相親截圖） 社內相親｜糖兄潘雲峰與ANSON LO及Edan呂爵安有對手戲。（社內相親截圖） 社內相親｜糖兄潘雲峰與ANSON LO及Edan呂爵安有對手戲。（社內相親截圖） 社內相親｜糖兄潘雲峰敵不過ANSON LO。（社內相親截圖）

糖兄妹CD封面成Meme圖經典

糖兄與糖妹（黃山怡）組成「糖兄妹」，未入行前每星期都會喺旺角朗豪坊表演，直至2008年被唱片公司賞識而簽約正式出道，糖兄負責作曲，糖妹主力填詞及主唱。糖妹因唱功了得，加上外貌似足陳慧嫻一出道就備受關注，糖兄存在感較低，就好似2009年糖兄妹推出首張大碟《我最愛糖兄妹》，卻有唱片舖職員誤將價錢貼喺糖兄面上，成個樣都被遮蓋。《2012年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中，糖兄妹除咗入圍「最受歡迎組合獎」，更入圍「最受歡迎女歌星」，相當搞笑，但當時監製麥鎮東就指，過往一直會以主唱成員性別決定角逐邊個獎項。

糖兄妹我最愛糖CD封面，曾被HMV貼紙貼在糖兄樣子上 糖兄妹由糖兄潘雲峰及黃山怡糖妹組成。 糖兄妹由糖兄潘雲峰及黃山怡糖妹組成。 糖兄妹由糖兄潘雲峰及黃山怡糖妹組成。

糖兄開studio圓夢

糖兄妹自2014年推出EP《動起來》後，即猶如解散一樣，糖妹歌影視多元化發展，而糖兄幾乎淡出幕前，糖妹被指飛起糖兄獨立發展，但佢就多次澄清只係各有各忙，亦解釋指其實糖兄由頭至尾都係一個幕後、監製，因而喺糖兄妹時期開始，自己會故意站前啲及於訪問時第一個開口。糖兄亦曾於社交平台表示，自己與糖妹都有各自嘅工作，自己做開音樂製作，糖妹則係藝人。而糖兄於2021年圓夢開studio，最主要嘅工作係做廣告和電影配樂；糖妹2022年加盟新經理人公司時，亦表示與糖兄一直合作緊，其中《魔都女行》片中嗰首歌都係糖兄做，未來有機會都想可以搵糖兄嘅後期製作公司幫手做音樂。

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