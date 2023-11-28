社內相親｜陳漢娜眼鏡娘look勁受歡迎 網民洗版討論︰估唔到佢有喜劇天份

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳漢娜(Hana)及沈殷怡等主演的《社內相親》昨晚首播。兩位MIRROR成員的演出當然備受注目，但沒想到Hana的表演引來網民洗版式討論，更指會為Hana不會棄劇。 劇中的Hana扮演孫賀利，是沈殷怡的好友。劇中她以四眼造型示人，令不少網民大讚可愛，封她為年度最美的眼鏡娘。

此外，她為了頂替沈殷怡去相睇兼趕走相睇對象，轉換了多個造型，而且行為舉止都有別她在劇中的人物設定，出現頗大反差，令網民大讚Hana非常有喜感。網民特別喜歡Hana的金髮女郎形象，並指她在劇中的表現最好︰「Hanna 救返晒成套戲」、「好少睇hanna D戲有咁多表情」、「陳漢娜真係好靚好cute，同ig影相好cool嘅佢好大反差」、「估唔到佢有喜劇天份」。 Hana相睇百變造型︰

Hana暴走式相睇︰