社內相親｜陳漢娜眼鏡娘look勁受歡迎 網民洗版討論︰估唔到佢有喜劇天份

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳漢娜(Hana)及沈殷怡等主演的《社內相親》昨晚首播。兩位MIRROR成員的演出當然備受注目，但沒想到Hana的表演引來網民洗版式討論，更指會為Hana不會棄劇。
劇中的Hana扮演孫賀利，是沈殷怡的好友。劇中她以四眼造型示人，令不少網民大讚可愛，封她為年度最美的眼鏡娘。
此外，她為了頂替沈殷怡去相睇兼趕走相睇對象，轉換了多個造型，而且行為舉止都有別她在劇中的人物設定，出現頗大反差，令網民大讚Hana非常有喜感。網民特別喜歡Hana的金髮女郎形象，並指她在劇中的表現最好︰「Hanna 救返晒成套戲」、「好少睇hanna D戲有咁多表情」、「陳漢娜真係好靚好cute，同ig影相好cool嘅佢好大反差」、「估唔到佢有喜劇天份」。
Hana相睇百變造型︰
Hana暴走式相睇︰
Hana以模特兒身份出道，拍攝不少廣告，憑《殺破狼·貪狼》扮古天樂女兒，更憑此角色入圍角逐香港電影金像獎「最佳新演員」。自小喜歡日本的她更於2017年獨自去日本3個月，除了想體驗當地生活，亦希望可以在日本發展，惟結果不理想，更花盡所有儲蓄，更因壓力太大一度患上抑鬱症。
Hana在社交平台甚少分享私下的一面，大部份都是工照作照為主，更不時被網民指她有一副厭世面，但她就曾在訪問中透露自己愛收埋自己，並謂所有拍攝、廣告中呈現的都不是真正的她，她亦不會特別介定自己是甚麼類型的人。不過，她曾表示《IT狗》的蒙玲是比較像她。