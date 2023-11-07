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娛樂
2023-11-07 19:14:26

社內相親｜陳漢娜認同Anson Lo一埋位就咀 沈殷怡食爆谷睇床戲大讚超好睇

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沈殷怡(Shirley)、陳漢娜(Hanna)出席《社內相親》記招，Shirley更騷腰搶鏡。

由盧瀚霆(Anson Lo)、吕爵安(Edam)、陳漢娜(Hanna)、沈殷怡(Shirley)、羅家英、盧覓雪、歐陽偉豪等合演的港版《社內相親》今日舉行記者會，眾演員介紹戲裡角色關係，其間Edan與Anson Lo為對方打呔及戴頸鏈，Shirley與Hanna亦互為對方對方打呔及戴頸鏈，並於粉絲大玩遊戲。

 

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Hanna要請保鏢唔敢出街

Shirley與Hanna表示此劇拍攝時間很倉促，加上大家會跟原版的《社內相親》去比較，所以一埋首位是要百分百投入角色，不能花時間慢慢磨。二人均稱壓力很大，因為大家都想做得最好。Hanna在劇中與Anson Lo有不少親熱戲，更笑謂要加聘保鏢，屆時不敢出街，會專心欣賞劇集。

談到劇中的親熱氣，Shirley大讚Edan很好，「佢會做足溝通，好nice，同佢拍唔會特別緊張。佢係一個好好消滅尷尬嘅一個人，佢講嘢真係好好笑，佢個角色係咪好溫文爾雅？都係嘅，有少少霸道feel。哈哈！」至於跟Anson Lo有大量親熱場口的Hanna說︰「同阿Lo拍嘅時候，成日都對住，了解深咗，去到現場已經好投入角色，都唔會緊張，記憶中都錫咗好多次，去到又係『又嚟啦！』、『嚟啦！』，都唔會尷尬，唔係為錫而錫。」

激動床戲現場食晒爆谷

Hanna透露Anson Lo在開拍頭幾天，有問大家拍這些親熱戲會不會尷尬，我便說「其實你都要拍啦，唔可以尷尬，好搞笑，之後大家都冇話尷尬。」談到最激烈那一場親熱氣，Hanna說那場戲很長，在旁的Shirley表示因為大家都是同一日拍最激烈的一場，自己看著Anson Lo與Hanna那場戲都「食晒爆谷，好好睇！」

 

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