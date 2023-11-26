社內相親｜Anson Lo盧瀚霆自爆曾計劃26歲結婚 Edan呂爵安難頂噁心對白「反白眼」(附訪問片)

Anson Lo與Edan繼《大叔的愛》後，再次合演翻拍劇《社內相親》。(羅錦鴻攝)

由MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜(Hanna)、沈殷怡(Shirely)主演的港版《社內相親》，拍攝期間男女主角們的咀戲已成為熱話，千呼萬喚，劇集將於明天(27日)首播。「登神CP」Anson Lo及Edan繼《大叔的愛》後再度合作演改編劇集，今次咀嘴的對象換了Hanna和Shirley，問到兄弟與兩位女神，如果要二選一，他們選擇咀兄弟或女神？教主一臉靦腆說：「兩個都不好咀，已拍完太久，都忘記了。」眼仔碌碌的Edan鬼馬答道：「梗係咀女仔好啲啦！」

拍咀戲似排舞？ 當大眾的焦點集中在激烈床戲時，兩人卻笑言沒想像中浪漫，尤其要街頭當眾熱吻，連向來豁出去的Edan亦表示不太自在，始終有人圍觀，難免有點尷尬。反而Anson Lo卻表示，首次與Hanna拍咀戲已在街頭，最關注是技術層面，「我們都唔知點錫對方，好專注劇本，因為接吻不會中間鼻撼鼻，我們討論錫左邊或右邊臉，怎樣轉位或角度等問題。」聽著教主認真詳咀戲的經驗，Edan忽發奇想：「就像排舞……」然後數起拍子來，令Anson Lo哭笑不得。

難在chok得有層次 《社內相親》改編自同名韓國大熱式偶像劇，Edan演溫柔理性的秘書Alfred(章成勳) ，Anson Lo演高冷自戀的總裁Timo(姜泰武)，無時無刻chok到爆。作為偶像團隊MIRROR成員，隨時chok也絕無難度，，他卻表示最大挑戰是chok得夠自然，「常說chok很容易，望著鏡頭擺甫士，其實一個人有不同情況的chok，有時說話要擺脫chok味，做個有情緒的人，要有不同層次的演繹，不只隨便一chok，要花時間投入角色。」為進入「高冷」模式，連教母也受影響，「媽媽最近才告訴我，那時覺得我好冷淡、不太禮貌，所有對答都很簡短，雖不算命令式，但語氣比較像波士。」

從噁心拍到 麻木 劇情改編自韓式偶像劇，必需加入港式元素，例如女主角Hollie家的炸雞店，改為地道的茶餐廳，最難調整是韓式對白，Edan坦言，「原版有些對白好中二病，要變成廣東話說出來，很容易忍不住笑。」Anson Lo忍不住說，「其實很多對白都很噁心，所以我們跟團隊一起簡化字眼，變得較像常人會說的話，但簡化了仍然噁心。」Edan續說，「例如他會很自信地說：『沒可能追不到女生』、『我咁有錢又咁靚仔，沒可能追不到女仔』，我見到就反白眼！」很多具代表性的偶像劇對白或情節，斷不能貿然刪走，演員要突破心理關係，「這套劇是這樣對答，所以就要這麼做，記得煞科那一個星期，大家都已麻木。」