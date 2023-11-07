熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-07 18:38:19

社內相親｜Edan大開黃腔稱自己好勁 Anson Lo自爆床戲拍足全屋每個角落

分享：

呂爵安(Edan)與盧瀚霆(Anson Lo)自爆在《社內相親》有大量床戲。

由盧瀚霆(Anson Lo)、吕爵安(Edam)、陳漢娜、沈殷怡、羅家英、盧覓雪、歐陽偉豪等合演的港版《社內相親》今日舉行記者會，眾演員介紹戲裡角色關係，其間Edan與Anson Lo為對方打呔及戴頸鏈，Shirley與Hanna亦互為對方對方打呔及戴頸鏈，並於粉絲大玩遊戲。

Ad Block

Edan自認斯文人

Anson Lo受訪時稱今日活動迫自己進入CEO狀態，回憶起拍攝時經常chok樣，連自己也沒想過。Edan聞言指對方一向很有型，在舞台上很有魅力，表演力很強，這次CEO角色都是演他的強項。問到Edan的強項是甚麼，他說︰「溫柔！」他說一直以來很少演斯文、暖男角色，今次可以展示出他這一面，所以很開心。Edan更笑謂花姐第一次見他時，也覺得他是一個斯文有禮的人，奈何在旁的花姐擰頭。Anson Lo續稱今次Edan的角色跟他本人不太一樣，因其角色比較沈實。

Edan大開黃腔

他們表示拍完之後，未有看過製成品，所以沒有刻意去想收視、觀眾反應，但會期待會「好爆」。Anson Lo表示父母一直都是他的「盲粉」，但今次他的角色有床戲，擔心他們會感到尷尬。他說︰「我媽一到嗰啲會即刻搵啲其他嘢做，去洗下碗呀，下嘢飲呀，我都估到佢一定避開嗰啲位睇。」

提到他們的床戲或會令粉絲呷醋，沒想到Edan說一句︰「佢唔拍邊有得睇佢露咁多！好多！好多！」Anson Lo即尷尬說︰「有幾多！」並透露二人在同日拍床戲，此時Edan再搞笑說︰「同時拍㗎！兩張king size啊！我秘書嚟㗎，我要睇住總裁！佢拍先！(你咪向佢取經？)係呀！我梗係勁過佢呀！我各方面都勁過佢！」在旁的Anson Lo被Edan搞到笑到咳兼彎晒腰。

Anson Lo笑到缺氧

Edan稱拍床戲絕不容易，「原來要好多走位，好似拍武打片，又要轉圈，又唔知黠推落去，好高難度。」Anson Lo續補充說︰「又要去個露台，跟住又要去到個梳化，梳化又去到個櫃，又去到間房，但係路程好遠，每個spot都要拍一個，有好多cam要搞。」當傳媒問有沒有擔心走這麼地方會撞親，Edan再笑笑口說︰「會撼親邊度呀？哈哈哈！」Anson Lo說︰「夠啦！唔好再開黃腔啦！哈哈！」此時他再笑到彎晒腰，笑言被他搞到缺氧。

1000元出賣Jer人格

提到Edan當Jer的乘客，他先搞笑表示好驚，但就大讚Jer的駕駛技術很好。他稱打完牌之後，當時Jer原本不打算車他回家，但自己決定用一千元試Jer的人格，稱只要車他回家便不用收他一千元，沒想到Jer竟然應承。Edan稱Jer只是在停車場有些笨手笨腳，更謂「佢淨係停車場都用左半個鐘。」Anson Lo則笑謂仍想安全回家，仍需一段時間才當Jer的乘客。

姜濤會好好消化事件

對於姜濤被指咪咀一事，Edan說︰「我都見到網絡上突然間好似好多人討論呢件事，實質發生咩事，我唔係好知，聽阿Jer啱啱答咗話係溝通嘅失誤，有少少無辜，希望經過呢次教訓，下次就小心啲，唔好再畀呢件事發生，我相信佢都會好好消化呢件事。」

 

 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受