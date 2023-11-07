社內相親｜Edan大開黃腔稱自己好勁 Anson Lo自爆床戲拍足全屋每個角落

由盧瀚霆(Anson Lo)、吕爵安(Edam)、陳漢娜、沈殷怡、羅家英、盧覓雪、歐陽偉豪等合演的港版《社內相親》今日舉行記者會，眾演員介紹戲裡角色關係，其間Edan與Anson Lo為對方打呔及戴頸鏈，Shirley與Hanna亦互為對方對方打呔及戴頸鏈，並於粉絲大玩遊戲。

Anson Lo受訪時稱今日活動迫自己進入CEO狀態，回憶起拍攝時經常chok樣，連自己也沒想過。Edan聞言指對方一向很有型，在舞台上很有魅力，表演力很強，這次CEO角色都是演他的強項。問到Edan的強項是甚麼，他說︰「溫柔！」他說一直以來很少演斯文、暖男角色，今次可以展示出他這一面，所以很開心。Edan更笑謂花姐第一次見他時，也覺得他是一個斯文有禮的人，奈何在旁的花姐擰頭。Anson Lo續稱今次Edan的角色跟他本人不太一樣，因其角色比較沈實。

Edan大開黃腔

他們表示拍完之後，未有看過製成品，所以沒有刻意去想收視、觀眾反應，但會期待會「好爆」。Anson Lo表示父母一直都是他的「盲粉」，但今次他的角色有床戲，擔心他們會感到尷尬。他說︰「我媽一到嗰啲會即刻搵啲其他嘢做，去洗下碗呀，下嘢飲呀，我都估到佢一定避開嗰啲位睇。」

提到他們的床戲或會令粉絲呷醋，沒想到Edan說一句︰「佢唔拍邊有得睇佢露咁多！好多！好多！」Anson Lo即尷尬說︰「有幾多！」並透露二人在同日拍床戲，此時Edan再搞笑說︰「同時拍㗎！兩張king size啊！我秘書嚟㗎，我要睇住總裁！佢拍先！(你咪向佢取經？)係呀！我梗係勁過佢呀！我各方面都勁過佢！」在旁的Anson Lo被Edan搞到笑到咳兼彎晒腰。

Anson Lo笑到 缺氧

Edan稱拍床戲絕不容易，「原來要好多走位，好似拍武打片，又要轉圈，又唔知黠推落去，好高難度。」Anson Lo續補充說︰「又要去個露台，跟住又要去到個梳化，梳化又去到個櫃，又去到間房，但係路程好遠，每個spot都要拍一個，有好多cam要搞。」當傳媒問有沒有擔心走這麼地方會撞親，Edan再笑笑口說︰「會撼親邊度呀？哈哈哈！」Anson Lo說︰「夠啦！唔好再開黃腔啦！哈哈！」此時他再笑到彎晒腰，笑言被他搞到缺氧。