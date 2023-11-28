社內相親｜Hanna陳漢娜眼鏡娘look勁受歡迎 網民洗版討論︰估唔到佢有喜劇天份

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳漢娜(Hanna)及沈殷怡等主演的《社內相親》昨晚首播。兩位MIRROR成員的演出當然備受注目，沒想到Hanna的表現亦引來網民洗版式討論，甚至更指為了Hanna不會棄劇。
劇中的Hanna飾演孫賀利，是沈殷怡的好友。劇中她以四眼造型示人，不少網民大讚可愛，封她為年度最美的眼鏡娘。
陳漢娜眼鏡娘造型：
此外，Hanna為了頂替沈殷怡去相睇兼趕走相睇對象，轉換了多個造型，而且言行舉止都有別她在劇中的人物設定，出現頗大反差，令網民大讚Hanna非常有喜感。網民特別喜歡Hanna的金髮女郎形象，指她在劇中的表現最好︰「Hanna救返晒成套戲」、「好少睇Hanna D戲有咁多表情」、「陳漢娜真係好靚好cute，同IG影相好cool嘅佢好大反差」、「估唔到佢有喜劇天份」。
陳漢娜相睇百變造型︰
陳漢娜暴走式相睇︰
曾角逐金像獎「最佳新演員」
Hanna以模特兒身份出道，拍攝不少廣告，憑《殺破狼．貪狼》飾演古天樂女兒，曾入圍角逐香港電影金像獎「最佳新演員」。自小喜歡日本的她，於2017年獨自前往當地3個月，除了體驗日本生活，亦希望可以在當地發展，惟結果不理想，花盡所有儲蓄，更因壓力太大一度患上抑鬱症。
Hanna在社交平台甚少分享私下的一面，大部分都是工作照片為主，不時被網民指她有一副厭世面，但她就曾在訪問中透露，自己愛收埋自己，並謂所有拍攝、廣告中呈現的都不是真正的她，她亦不會特別界定自己是甚麼類型的人。不過，她曾表示《IT狗》的蒙玲是比較像她。