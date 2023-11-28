社內相親｜Hanna陳漢娜眼鏡娘look勁受歡迎 網民洗版討論︰估唔到佢有喜劇天份

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳漢娜(Hanna)及沈殷怡等主演的《社內相親》昨晚首播。兩位MIRROR成員的演出當然備受注目，沒想到Hanna的表現亦引來網民洗版式討論，甚至更指為了Hanna不會棄劇。 劇中的Hanna飾演孫賀利，是沈殷怡的好友。劇中她以四眼造型示人，不少網民大讚可愛，封她為年度最美的眼鏡娘。 陳漢娜眼鏡娘造型：

此外，Hanna為了頂替沈殷怡去相睇兼趕走相睇對象，轉換了多個造型，而且言行舉止都有別她在劇中的人物設定，出現頗大反差，令網民大讚Hanna非常有喜感。網民特別喜歡Hanna的金髮女郎形象，指她在劇中的表現最好︰「Hanna救返晒成套戲」、「好少睇Hanna D戲有咁多表情」、「陳漢娜真係好靚好cute，同IG影相好cool嘅佢好大反差」、「估唔到佢有喜劇天份」。 陳漢娜相睇百變造型︰

陳漢娜暴走式相睇︰