社畜生活實錄 網路漫畫《他馬克老闆》拍電影版 搵盧廣仲鬧爆你腦細

網路漫畫非常多，香港觀眾可能都睇過一個台灣專畫打工仔難處「我是馬克」嘅漫畫。呢位大頭打工人出道10年有多，道盡打工仔有加班無收工、工時長但荷包無脹嘅辛酸，以悲慘打工生活帶俾大家無盡歡樂。

打工仔「馬克」亦係好多人嘅寫照，而捱咗好多年嘅佢終於跨界轉戰大銀幕成為影壇新人！拍過大熱劇集《我可能不會愛你》、喜劇《花甲大人轉男孩》以及監製編劇《刻在你心底的名字》嘅台灣導演瞿友寧將「馬克」改編成喜劇《他馬克老闆》！

盧廣仲演上班族

慘慘打工仔「馬克」由瞿導合作多次嘅盧廣仲飾演，今次唔演情純男人改演返工返到癲咗嘅上班族！盧廣仲受訪時表示自己無返過朝9晚5， 不過讀電機出身嘅佢，身邊好多同學仔畢業後成為電腦工程師，耳聞唔少社畜生活，加上拍戲成日拍到深夜，有違佢一貫早睡早起嘅習慣，唔駛演技都自然攰，完全貼合社畜長期疲累MODE！

作為打工族一份子，睇預告片最與奮莫過於「馬克」因為長期瘋狂加班最後崩潰，喺公司失控狂掟電腦、畫花所有牆同推跌哂啲嘢發洩不滿，呢幕相信講中無數打工仔想做但唔敢做嘅幻想！《他馬克老闆》將上班族嘅辛酸變成笑料，幫大家減減壓！

4月台灣上映

同片仲有金曲得獎歌手黃宣YELLOW飾演瘋狂爆粗、得馬克一個人見到嘅死神「阿死」，負責幫大家鬧哂想鬧但唔可以鬧嘅老細、麻煩客或者路人甲乙丙，聽落都覺得過癮！成個劇組亦相當投入，只要一入片場開工就頹，一收工就HIGH，瞓身演繹社蓄嘅世界！電影將於4月28日台灣上映，冇咩事大家出返去做嘢先。

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