祖兒再度重臨新濠影滙綜藝館開騷 連續6個周末為樂迷構思新舞台內容

一直致力高端旅遊、休閒及娛樂的新濠影滙綜藝館，去年推出《新濠尊屬系列演唱會》，就找來天之驕女Joey為活動揭開序幕，門票公開發售時就瞬即被搶購一空。Joey於演唱會展現天后功架勁歌熱舞外，又精心苦練鋼琴自彈自唱《小小》，為歌迷送上驚喜，並每場為觀眾獻唱當晚限定歌曲，因此不少樂迷都希望她再到新濠影滙綜藝館開騷。

與Joey共渡音樂「全身暑假」

這次載譽重臨新濠影滙綜藝館，Joey表示：「很高興再度踏上新濠影滙綜藝館的舞台，去年演出反應非常熱烈，讓我感受到來自亞洲不同地方的歌迷對我的熱情，令我非常震撼又很感動。」Joey稱非常期待7月開始的全新季度《容祖兒Eternity演唱會》，她續說：「再度重臨新濠，讓我可以再度透過新構思及編排，以『Eternity』為概念的全新舞台演出內容，希望樂迷沉醉於我最美麗夢幻的音樂世界。今個夏天，一起投入新濠限定的音樂世界，我們共渡一個『全身暑假』。」