祖兒澳門演唱會｜自彈自唱《小小》Twins關智斌過大海捧場

一連八場澳門演唱會《Eternity 容祖兒演唱會》完滿結束。舞台上祖兒謂，「冇諗過三年隔咁內先可以大家，呢三年來經驗教左我好多好多，好重要一點，要活在當下，所以我地要好好珍惜當下，有幾大聲叫幾大聲，珍惜今日緣份！好開心四月有咁個周未，都可以同大家渡過，每個星期六日都同大家一齊真係好難忘... ...」
為這次演出，她又特別再練多首鋼琴自彈自唱了周杰倫為她作曲的《小小》，祖兒謂鋼琴現在識彈兩首，回港後再諗下是不是再學多首，又問大家最想她學彈邊首新歌，下次演出時可以彈給大家聽。
收起祖兒香巾
演唱會來到尾聲，祖兒親切跟觀眾打招呼，有求必應，有觀眾送上電話叫她合照，有小妹妹觀眾見祖兒跳到滿頭大汗為她送上紙巾，祖我抹汗後不停讚對方乖，再搞笑把抹過汗的紙巾假裝歸還，繼而即收番，笑道，「唔好要呀！我講笑咋。依家都重係要小心保護....」祖兒又坦言自己是一個典形的雙子座，非常神經質，台上的她打扮似好有形，但事實私下生活的她又好神經病，「人生有好多不同狀態，真係要好親好接近我d朋友先知道，哈哈。」
唱《心淡》送好友
昨晚Twins阿sa阿嬌，關智斌、楊太等都有過澳門捧場，祖兒笑言，「你哋咪成日望上去睇佢哋啦，哈哈，想睇佢哋出年年頭啦！」觀眾即大聲歡呼！而於安歌環節，笑言三個最好的朋友來了，「佢哋唱K，最鐘意點我呢首歌，由其鐘意用『子喉』來唱，為多謝佢哋來支持我，今晚安歌第一首歌就唱《心淡》送俾佢哋！」全場即歡呼四起，萬人大合唱《心淡》，繼而祖兒叫觀眾點歌，又加唱了《 16 號愛人》場面歡樂震憾。
祖兒表示，回港後就馬上為七月香港的演出作籌備工作，影演唱會海報，開會揀歌排舞等等，會非常忙碌，但忙碌之中又感到很興奮。自她宣佈即將開騷後，不少工作人員電話已被打爆，瘋狂查詢何時可以買飛，祖兒笑道，「哎也...我都唔知，等公司安排好先，相信好快，大家再等等。」