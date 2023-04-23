祖兒澳門演唱會｜自彈自唱《小小》Twins關智斌過大海捧場

一連八場澳門演唱會《Eternity 容祖兒演唱會》完滿結束。舞台上祖兒謂，「冇諗過三年隔咁內先可以大家，呢三年來經驗教左我好多好多，好重要一點，要活在當下，所以我地要好好珍惜當下，有幾大聲叫幾大聲，珍惜今日緣份！好開心四月有咁個周未，都可以同大家渡過，每個星期六日都同大家一齊真係好難忘... ...」 為這次演出，她又特別再練多首鋼琴自彈自唱了周杰倫為她作曲的《小小》，祖兒謂鋼琴現在識彈兩首，回港後再諗下是不是再學多首，又問大家最想她學彈邊首新歌，下次演出時可以彈給大家聽。

收起祖兒香巾 演唱會來到尾聲，祖兒親切跟觀眾打招呼，有求必應，有觀眾送上電話叫她合照，有小妹妹觀眾見祖兒跳到滿頭大汗為她送上紙巾，祖我抹汗後不停讚對方乖，再搞笑把抹過汗的紙巾假裝歸還，繼而即收番，笑道，「唔好要呀！我講笑咋。依家都重係要小心保護....」祖兒又坦言自己是一個典形的雙子座，非常神經質，台上的她打扮似好有形，但事實私下生活的她又好神經病，「人生有好多不同狀態，真係要好親好接近我d朋友先知道，哈哈。」