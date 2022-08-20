祖宗膠戰外星人｜柳俊烈睇港產片偷師 導演崔東勳自認係周星馳粉絲

今期流行科幻片，除了香港製作的《明日戰記》，還有韓國出品的《 祖宗膠戰外星人》，由《盜賊門》、《復國者聯盟》賣座導演崔東勳執導，結合科幻、武打、特技元素，演員陣容強勁。曾因抗癌停工的金宇彬，相隔6年重返大銀幕，與《回答吧！1988》柳俊烈、《二十五，二十一》金泰梨和《軍艦島》蘇志燮等，化身外星人、機械人、現代人、古代人，穿越今古時空，柳俊烈自爆看港片偷師，導演自認是《蜀山》 及周星馳粉絲，玩爆多重宇宙，全片散發濃濃港產武俠片味道。

《祖宗膠戰外星人》融合古今，導演崔東勳花5年時間構思這個奇幻故事，電影耗資500億韓圜(約3億港元)打造，長達387天的拍攝期破盡韓國影史紀錄，電影分兩集上映，上集講述外星守護者(金宇彬飾)與機械助手隱居地球，管理被封印在人類體內的外星囚犯。某日，地球刑警(蘇志燮飾)目睹首爾上空出現了太空船，外星大戰一觸即發！另一方面，在630年前的古代，為了奪取有無限力量的神劍，武功大師(柳俊烈飾)激戰著能發射雷電的女子(金泰梨飾)，鬥得難分難解之際，戴著面具的暗黑神秘人(金義城 飾)，都一同加入這場神劍爭奪戰，喚醒深谷中的太空船……電影玩盡古今穿越橋段，被喻為可挑戰Marvel宇宙觀的史詩式科幻二部曲，片長逾兩小時，天馬行空的創意與啜核笑料俱備，毫無冷場。

向港產片致敬

《祖宗膠戰外星人》糅合了武俠及科幻元素，更有不少向經典電影致敬的場口，香港觀眾不難發現有不少昔日港產武俠片的影子。柳俊烈及導演崔東勳均親口承認電影受港產片影響， 飾演道士的柳俊烈表示：「我觀看並研究了很多香港從1960到80年代的武俠電影，我亦有和導演討論應該如何演才看起來像那些武俠片的演員。」

導演崔東勳直言，兒時每天起碼看4套電影。「當我睇《回到未來》、《異形》、《宇宙威龍》和《銀翼殺手》等電影時，感受到在韓國電影中無法體會的快感、樂趣和興奮。睇香港電影時發現，東方演員的武打動作場面比西方厲害，「我喜歡原本的《蜀山》(徐克)。我也喜歡周星馳。港產片的武俠世界和我們所擁有的東西似乎有些聯繫。」不少戲迷從中找到《回魂夜》、《東成西就》、《西遊記之月光寶盒》等港產片的影子，當然還有可挑戰荷李活的特技製作。