呢兩日提到《痛愛完成式》嘅男女主角Justin Baldoni同Blake Lively疑似不和嘅新聞之外，另一單好多花生嘅消息，相信係《小丑》男主角祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)喺新片開拍前5日宣布辭演呢件事。

新片慘被影帝臨時飛起

呢套慘被影帝臨時飛起嘅新片未有片名，由《五月的你，十二月的她》導演Todd Haynes執導，據知係一套以1930年代為背景嘅同志愛情片，另一位男主角係《衝上雲霄︰獨行俠》嘅Danny Ramirez。電影喺墨西哥取景，劇組已經準備就緒，據知前期搭景等開支都起碼七位數美金。而家祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)一嘢話唔拍，成team人相當崩潰，有報導話華堅芬力士個角色將唔會搵人頂上。

最妙嘅係，當日係祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)拎住個故事搵Todd Haynes，而Todd Haynes曾經搵祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)女友Ronney Mara拍住影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)拍《卡露的情人》，雙方交情應該有返咁上下，估唔到搞成咁。至於辭演原因，一眾媒體都未有確切說法，但近期就有人回帶話當日祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)本來都想辭演《拿破崙》，除非搵合作過嘅《大師》導演Paul Thomas Anderson出手改劇本。最後祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)留低，但劇本就無需改動。