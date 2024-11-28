神奇女俠 Gal Gadot變壞女王 出帖宣傳《白雪公主》惹關注

DC宇宙「神奇女俠」的扮演者Gal Gadot，近日在IG限時動態宣傳即將上映的真人版《白雪公主》，她今日就分享了一張電影海報前的自拍照，並寫下「SOON」一詞，稱電影即將上映。Gal Gadot在這部改編自迪士尼1937年動畫的電影中，將飾演反派壞女王(Evil Queen)，展現她獨特的邪氣魅力。

據悉這部真人版《白雪公主》，不但保留了故事裡的經典情節，還加入很多現代元素，導演Marc Webb還為電影新創多首作歌曲，因此必與過去的《白雪公主》非常不同。還有很多觀眾對Gal Gadot的壞女王扮相讚不絕口，稱她為最「最美麗的壞女王」，期待她在這部電影中有亮眼表現。