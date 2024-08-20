神奇學生｜顏志恒伍仲衡首演音樂劇 自覺表現良好大讚小演員出色

伍仲衡(伍Sir)及顏志恒(Benson)主演的合家歡兒童音樂劇場 2024《神奇學生》，一連四場已經完滿結束，每場表演吸引多位圈中名人，星爸星媽捧場。當中包括黎諾懿、Bob林盛斌、Patrick Sir一家、陳宇琛及太太，波姐馮素波、周國豐、伍文生、《中年好聲音》好友支嚳儀、吳大強、李佳、譚輝智、梁浩賢等都有帶同家人來支持。
伍Sir與Benson事後接受訪問，Benson讚伍Sir的表現非常好，伍Sir笑謂可以朝演員方向發展，他又說到︰「其實對於我嚟講，我已經做咗幾十場巡迴，因為每一次彩排我都當真做！我最滿意自己有唱歌加如來神掌嗰場嘅表現，做到我自己都相信我真係一個演員! 」
Benson很開心觀眾反應非常好。他表示今次要挑戰Beatbox，又要是處男作，自覺表現70分。他說：「雖然我就唱慣歌，但係Beatbox對我嚟講完全係一樣新嘢，係一樣新挑戰，但現場嘅反應非常之好！都畀咗好多信心我！」
經過幾個月來和小朋友的相處，他們兩位都覺得現在的小朋友非常醒目，表現甚至乎好過大人，那麼有冇有沒有激發起伍sir的父愛呢？ ：「完全冇喎，小朋友玩人哋嗰啲就好，完全唔使負責任，搣完面豬登就走得，自己就唔好搞啲咁乜嘢喇！」Benson就表示自己的角色比較跟小演員接觸，自己的細仔有參與演出，更自爆在家中與細仔彩排時，對方原來很有要求。
問到兩人會唔會從此愛上做舞台劇呢？伍Sir竟然說：「都係冇！因為我真係好憎背嘢！我之前應承做呢套劇，係因為講明唔會太多對白，咁我睇完之後，又覺得我應付到我，又做得開心，咁先至接，除非下一次邀請我做嘅係王家衛，套舞台劇係自由發揮，完全唔使跟劇本咁都可以考慮一下! 」Benson亦很認同：「我都同伍Sir一樣背唔到嘢! 所以如果再接都要考慮清楚，不過今次真係一個好開心嘅體驗! 」