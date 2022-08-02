神探大戰｜何珮瑜剃眉剷青演劉青雲女兒 曾歷人生低潮多次想放棄做演員

由韋家輝與劉青雲㩗手的電影《神探大戰》，青雲固然大展神級演技，在戲裡演他女兒「張琳」的何珮瑜(Jeana)，剪去一頭長髮，收起驕人身材，以剷青剃眉的突破形象示人，令觀眾耳目一新之餘，也是她出道12年以來自覺取深的角色。Jeana自爆曾經像張琳般憤世嫉俗，埋怨總沒機會擔演女主角，甚至有3年陷於抑鬱情緒，無故爆喊、足不出戶，多次萌生放棄做演員的念頭。

作為演員，有機會與韋家輝和劉青雲合作，大多會𦧲飯應，Jeana竟有猶豫，「從未試過要剷青剪短頭髮，考慮了半天，自己都想突破，演反差大的角色，給觀眾全新感覺。」以𡃁模身分出道的Jeana，形象性感，首次演男仔頭角色，「最驚係剃眉係最驚，因為每次出鏡都要剃，歷時3個幾月，好擔心眉毛不能重生，好彩生番出嚟更濃密。」Jeana演青雲女兒張琳，性格反叛和偏激，誤會父親，成立「神探」組織以私刑執法，處置因警方無能而逍遙法外的真兇，「張琳是我演過最深刻的角色，角色很立體，心路歷程亦很有故事性，即使拍完一個月，試過獨自聽歌揸車時，勾起情緒，無端端喊咗嚟。」

初次跟兩位神級人物合作，Jeana既驚且喜，曾擔心難以應付韋家輝的「飛紙仔」式拍攝，但見識韋導隨機應變之能，並能啟發演員有所發揮，獲益良多，「最深刻是口供房的一場戲，我情緒激動，但綁住雙手，如何表達憤怒？他提議我用頭撞落枱面，果然震撼力大很多。」至而影帝劉青雲的精湛演技，更令Jeana大開眼戒，「最深刻有場戲是他從後追住我，講一段很重要的德文，即使沒看到他的表情，但只聽聲音已經好震撼，感染力很強，令我很容易入戲，就哭了出來。」而青雲全情投入的專業態度，讓Jeana非常佩服，「拍攝3個月從未見過他拿手機出來，經常在角色的狀態中，即使要等足5個鐘，都冇睇手機，坐著沉思，很犀利！記得ending有場戲，我問他意見，如果有兩個版本，哪個較好？他反建議我：『不如你諗十個廿個？』原來每場戲演員若能準備多些版本，在現場再睇哪個版本最有火花，就可有很多不同效果，學到好多嘢。」

曾患抑鬱症

近年Jeana挑戰演不同類型的角色，在《神探大戰》演兇狠組織「神探」的領軍人物，早前的《致命24小時》演一個背夫偷食後悔的患癌妻子，她淡然道，「演戲真的要人生經驗，每次覺得當下很痛苦，將來回望可能是得益，生活中不同情緒或狀態，都是演戲的養份。」她坦言，曾經憤世嫉俗，「廿幾歲時很激進，會埋怨沒機會，點解女主角不是我？漸漸對自己的事業感迷失，前面看似無路可走，但又後無退路，想不通如何走下去。」日日自覺污雲蓋頂，終於令Jeana陷於抑鬱情緒，「在2014至2016年間，應該是有抑鬱症，雖未至於想結束生命，但會坐著看電視時無端端爆喊，跟朋友傾完電話去嘔，每天都困在家中睇戲煲劇，因為可忘記自己的困惑和煩惱，每10次約會，有9次會推掉，其實在那幾年，我曾多次想過放棄做演員。」她慶幸有當年的男友翁子光陪伴走過人生低谷，看似渾渾噩噩睇戲度日，從中也吸取不少演戲的養份，「每個當下大家覺得很痛苦的時刻，將來回望可能是得益，是人生寶貴的經驗，有所學習和成長。」

等候Mr. Right

歷過人生低潮，再面對疫下幾近停工的狀況，Jeana學懂自我調節心態，「2020年，大家都停工，迫你靜下來沉澱，就像一杯水有很多沙，每日生活很忙，沙都會浮上來，令水混濁，看不清狀況，但疫情被迫停下來，就讓沙可沉澱，看得通透。」而Jeana就在這年皈信佛教，開始茹素，平衡家庭、工作與生活，她坦言，「以前以為無常跟自己距離很遠，但其實隨時發生，人生不應該只有事業，希望Mr. Right 出現，結婚和生小朋友。」工作方面，她只望能把握每個機會，名利獎項皆順其自然。