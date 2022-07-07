神探大戰｜阿Sa花近8小時化周身疤特技妝 拍驚險飛車戲：我差啲撞死青雲

由韋家輝執導、監製及編劇，劉青雲、蔡卓妍(阿Sa)和林峯等主演的《神探大戰》，阿Sa在戲中化身大肚女幹探，嘗試出道以來許多個第一次，她形容每日開工猶如玩極限運動，試過花七、八小時化一個全身傷疤的特技妝，還要頭包保鮮紙踩入大臭渠。最難忘是拍攝飛車戲，恍如面對生死關頭，她猶有餘悸地表示：「我差啲撞死咗青雲！」

每日似玩極限運動 向來非常欣賞韋家輝的阿Sa，自14年前的《鬼馬狂想曲》後，至今在《神探大戰》才再次合作。她透露，接拍這部戲時，只知自己演甚麼角色與簡單故事，每日抵達拍攝現場才知拍甚麼，「每一日開工都好刺激，『哦，今日要跳樓呀？OK呀！』場場戲就像在玩極限運動一樣，要不是跑樓梯，就要游水，需要的體力非常大。」拍過不少打戲的阿Sa笑言，拍完這戲身體也好了。今次她初獻出多個幕前第一次，「我從未試過跳海，全身化特技妝，每次要花6至8小時，然後要走一條很臭的渠，那條渠真是『包羅萬有』！還有無數的爆破場面，有些就在自己身旁，回家後會發現身上有損傷！還有在廟街跳樓，好多人在樓下看著……」

共度生死關頭 與青雲相視爆笑 每日心驚膽顫，阿Sa卻從沒退縮過，每當化完特技妝，就會義無反顧豁出去，其中她最難忘是拍攝一場載著青雲飛車的場面，她憶述，「雖然我有車牌，但真的很少駕車，今次卻要像個賽車手，有一場，我真的差點在公路上撞死了青雲！」阿Sa肉緊起來，續說：「既要駕車，又要演戲，甚至看不到倒後鏡，因為裝了燈，左右兩邊的倒後鏡，我真的看得好勉強，一轉彎，差點就要撞上另一架車！驚魂未定地再駕了一陣子，又幾乎cut線撞車，我完全沒作聲，青雲也很安靜，然後停在紅綠燈，我望著他，有點心虛，他看著我，彼此對望，爆笑！」