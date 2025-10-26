神犬拉西女星June Lockhart逝世 享年100歲 Kathy Garver發文悼念證實死訊

June Lockhart當年有份演出劇集《神犬拉西》。

老牌荷李活女星June Lockhart，今日傳出離逝消息，享年100歲。據《紐約時報》報道，June於上周四(23日)在加州Santa Monica家中去世，其《The Magic Locket》劇集拍檔、女星Kathy Garver在facebook發文悼念證實其死訊。 Kathy和June因為拍攝劇集而認識，兩人年齡雖然相差21年，但劇集拍攝完畢後成為好友，還保持了數十年密切關係。Kathy寫道：「與June Lockhart告別令人傷感，她於周四去世，享年100歲。她擁有美好精彩的一生，扮演過許多精彩的角色，擁有幸福的家庭。」

June Lockhart於1925年在紐約出生，父母Gene Lockhart和Kathleen Lockhart都是藝人，她從小便展現出演藝天賦。13歲時在電影《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)中首度亮相，與父母同台演出，迅速成名。她的早期電影作品包括《All This, and Heaven Too》、《Meet Me in St. Louis》、《The Yearling》和電視劇《神犬拉西》(Lassie)，以及1965版的《太空迷航》(Lost in Space)。