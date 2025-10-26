熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-26 18:45:00

神犬拉西女星June Lockhart逝世 享年100歲 Kathy Garver發文悼念證實死訊

分享：
June Lockhart當年有份演出劇集《神犬拉西》。

June Lockhart當年有份演出劇集《神犬拉西》。

老牌荷李活女星June Lockhart，今日傳出離逝消息，享年100歲。據《紐約時報》報道，June於上周四(23)在加州Santa Monica家中去世，其《The Magic Locket》劇集拍檔、女星Kathy Garverfacebook發文悼念證實其死訊。

KathyJune因為拍攝劇集而認識，兩人年齡雖然相差21年，但劇集拍攝完畢後成為好友，還保持了數十年密切關係。Kathy寫道：「與June Lockhart告別令人傷感，她於周四去世，享年100歲。她擁有美好精彩的一生，扮演過許多精彩的角色，擁有幸福的家庭。」

與June Lockhart因為劇集《The Magic Locket》而成為多年好友的Kathy Garver，發文悼念故友。 June Lockhart演出1965版的《太空迷航》。 1965版《太空迷航》劇照。 中

June Lockhart1925年在紐約出生，父母Gene LockhartKathleen Lockhart都是藝人，她從小便展現出演藝天賦。13歲時在電影《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)中首度亮相，與父母同台演出，迅速成名。她的早期電影作品包括《All This, and Heaven Too》、《Meet Me in St. Louis》、《The Yearling》和電視劇《神犬拉西》(Lassie)，以及1965版的《太空迷航》(Lost in Space)

adblk5

在漫長的職業生涯中，June Lockhart在電視、電影和舞台上演繹眾多經典角色。即使在80多歲時，依然活躍幕前，經常出現在劇集中亮相，包括《Beverly Hills ,90210》《Las Vegas》等扮演嫲嫲角色。最後演出作品是2018Netflix電視劇《太空迷航》(Lost in Space)

ad

June Lockhart
dadblk6 madblk6