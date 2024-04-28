神耆小子｜冼靖峰感激鄭則士無私指導 參加《亞洲超星團》獲Kent哥隔日打氣

鄭則士（Kent哥）、冼靖峰、蕭正楠、樊亦敏、曹永廉和傅嘉莉等主演的《神耆小子》，將於5月6日起逢周一至五在晚上8點半在翡翠台播出。劇集由王偉仁監製、林麗媚擔任編審，Kent哥因《肥貓正傳》與《神耆小子》監製王偉仁（Simon）結緣，為了凸顯Kent哥錢大海一角的霸道，Simon專誠為其設計了「老虎狗」Image，並大讚認識了近三十年的Kent哥易話為，亦是整套劇集的靈魂人物。 Simon說：「只要Kent哥喺度，所有演員同台前幕後都會寧舍開心同埋專注。Kent哥有一樣嘢真係幾十年都咁專業，就係佢永遠唔會遲到、仲例必比通告時間早半小時到做準備，好值得欣賞。」

Kent哥是兩屆金像影帝得主，今次夥拍劇集界新丁冼靖峰（Archie）攜手演出， Archie受訪時笑言全靠Kent哥貼身指點，並細數Kent哥三大暖心行徑，首先是教講對白加揣摩角色，然後是近乎24小時貼身指導及慰問，第三點則是樂於與後輩分享人生經驗。 Archie說︰「由Day 1去到最尾嗰日，Kent哥都係教緊我嘢，佢知我演戲經驗好少，佢唔單止教我講對白，仲教我點分析角色同揣摩角色對於故仔嘅功能。同Kent哥拍完每場戲，喺休息時間佢都會講解番場戲點解要咁做；每日拍完一齊食飯，佢又會講番我聽佢嘅相關經驗、同我點樣可以去更好咁裝備自己。」

Archie又說到︰「Kent 哥連Off cam之後返到屋企，都會再Text我，教我邊場邊場可以注意啲乜，臨尾仲一定加句：『希望你拍攝順利啦』。Kent哥又會同我傾偈時教我好多人生道理，用佢嘅人生經驗教我點去看待自己嘅事業。拍完套劇我就去咗拍《亞洲超星團》，Kent哥差唔多每兩、三日就同我講加油，問我咩狀況、有冇咩困難？呢啲前輩邊度搵？」