神耆小子｜冼靖峰眼濕濕多謝父母 自揭拍劇向家人爆哭獲老竇批准搭的士

鄭則仕(Kent哥)、樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀、吳子沖等今日到紅磡出席《神耆小子》宣傳活動。活動上Kent哥及樊亦敏多次笑謂今次劇集是因為有冼靖峰帶住才獲得好評，更公開要求冼靖峰請食飯，冼靖峰亦二話不說表示無問題。 冼靖峰今次在劇中孭重飛，更有網民認為今次劇組安排群星拱照他，而他的表現亦獲網民不少正評。冼靖峰非常感謝觀眾的厚愛，同時也感激多位前輩的教道，他更特別多謝父母的支持，坦言自己入行打亂了父母的人生，但他們仍默默支持自己，令他非常感動。

提起父母舉動眼濕濕 冼靖峰提到父母對他的支持時，不禁眼濕濕，他稱在拍《神耆小子》時，因為想起跟父母對他的舉動，而忍不住回家對住他們爆哭。他說︰「嗰時拍劇又大壓力，好辛苦，作息好混亂，凌晨三、四點返到屋企，我爸爸媽媽係教書，好早就瞓，十點瞓覺，六點要起身，但我就三四點返到屋企，媽咪就會起身，佢幾眼瞓都煲番熱啲湯……呢樣嘢……啊！真係好窩心！」 打亂了父母的生活 他又提到父親比較節儉，不太愛他坐的士，但因為他的工作時間令他只得2小時休息，父親主動幫他call車。他語帶哽咽說︰「呢啲舉動……好簡單，但係……我作為一個仔，呢段時間顛倒咗父母好多價值觀，佢哋係老師，想穩穩陣陣，我就……係啦！好鍾意冒險，令佢哋都要陪我去冒險，真係好多謝佢哋！我點都要有機會要多謝爸爸媽媽！」