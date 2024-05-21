神耆小子｜尹詩沛鬥E奶朱斐斐街頭MMA打到飛Bra 鄧伊婷化身天王嫂性感濕身

TVB新劇《神耆小子》情節輕鬆搞笑，昨晚(20日)一集更不乏香艷畫面！飾演魯娟的尹詩沛Nicole演出非常搶焦，劇情講到魯娟對阿勇(蕭正楠飾)展開猛烈追求、並設局約會阿勇共進晚餐；平時多以「四眼馬尾」宅女造型示人的魯姑娘，特意悉心打扮化濃妝和換上Bling Bling低胸連身裙，惟大紅唇Look嚇親阿勇，後來魯姑娘藉住酒意當街攬住阿勇都不特止，更乘機嘟嘴意圖向阿勇獻吻，眼明手快的阿勇即時左閃右避，混亂間魯姑娘不慎倒地，場面搞笑。 慘遭阿勇拒絕的魯姑娘，之後到胸圍店買新Bra，打算裝備自己再展扮靚攻勢，豈料期間撞正死對頭珍珠(朱斐斐飾)，珍珠寸爆魯姑娘說：「你B(Cup)咁Cute呀，我個胸又唔聽話喇，之前着開個Size唔啱喇，依家要A、B、C、E呀！」被寸的魯姑娘心有不甘，與珍珠上演「街頭MMA」，互扯頭髮兼互相推撞，更搞到成地都係Bra，兩人最終打到仆落地，魯姑娘更碌出馬路差點被車撞！

爆蕭正楠忍唔到笑搞到 NG 對於Nicole飾演的傻更更魯姑娘，形象討好兼入屋，而現實中的Nicole是索女一名，今次犧牲靚樣扮宅女，她受訪時笑言：「唔覺得魯姑娘係一個醜角，佢係一個比較樸素、好簡單同埋好專一嘅女仔。」講到與阿蕭合作，Nicole就話：「同阿蕭拍嘢好衰㗎，佢份人好搞笑，但又成日忍唔住笑，所以因為忍笑搞到成日NG。」談到昨晚一集連續仆落地兩次，Nicole笑言：「估唔到呢套喜劇出奇地多動作場口，今次應該係仆得最多次數嘅一套劇！」Nicole又謂很喜歡與斐斐撈亂骨頭這條線：「我哋兩個一見到面就好多鬥嘴，又成日畀佢用身材撻我，我又經常毫無還擊之力。」Nicole還透露了與斐斐街頭激戰的花絮：「去到現場先同斐斐度動作，女人打交通常都係扯頭髮同扯吓啲衫，但佢實在(穿)太少布，唔可以扯佢啲衫，因為太容易走光，同埋佢咁少布撻落地，都好驚佢整親。」Nicole預告今晚(21日)一集將全素顏上陣，她說：「呢場戲係講Kelly(傅嘉莉)教我扮靚，因為佢會幫我塊面推油，所以就連粉底都冇得搽，為咗配合番嗰場戲，最後都係全素顏上陣。」