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娛樂
2024-05-09 17:49:30

神耆小子｜心心手勢考起鄭則仕 樊亦敏被吳子沖抱起怕羞

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鄭則仕在羅毓儀多番指導下，成功做到心心手勢。(陳奕釗攝)

鄭則仕在羅毓儀多番指導下，成功做到心心手勢。(陳奕釗攝)

鄭則仕(Kent哥)、樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀及吳子沖等今日到紅磡出席《神耆小子》宣傳活動，適逢鄭則仕、樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀及莊鍶敏都是5月生日，大會安排了一個大蛋糕，為多位5月之星慶祝。活動上影大合照時，羅毓儀著Kent哥做出心心手勢，但Kent哥就被這個心心手勢考起，之後羅毓儀和樊亦敏分別教他擺出不同動作。

羅毓儀叫鄭則仕一齊做心心手勢，沒想到考起影帝。 羅毓儀叫鄭則仕一齊做心心手勢，沒想到考起影帝。 羅毓儀叫鄭則仕一齊做心心手勢，沒想到考起影帝。 羅毓儀叫鄭則仕一齊做心心手勢，沒想到考起影帝。
Kent哥在活動上更要求大家自我介紹，好讓觀眾認識他們的名字，非常有心。(陳奕釗攝)

Kent哥在活動上更要求大家自我介紹，好讓觀眾認識他們的名字，非常有心。(陳奕釗攝)

曹永廉下盤唔穩

在玩遊戲時，幾位藝人分成幾組，其中一方需要抱住另一個人行過幾個車軚。冼靖峰輕鬆抱起羅毓儀完成任務，但當換到曹永廉要抱起傳嘉莉時，縱使曹永廉紮行馬，但他似乎下盤比較弱，當傳嘉莉跳上他身上，曹永廉多次站不穩，結果導致傅嘉莉向後跌。冼靖峰及羅毓儀先後請纓要孭起Kent哥，但Kent哥深怕自己身形壓倒其他人不停耍手擰頭，最後由冼靖峰與一眾男士合力抱起Kent哥才成事。

Kent哥被冼靖峰等人抱起時，多次表示不要，擔憂壓倒大家。 曹永廉下盤有姿勢冇實際。 曹永廉下盤有姿勢冇實際。 羅毓儀要背起比自己高很多的莊鍶敏。 曹永廉下盤有姿勢冇實際。 曹永廉下盤有姿勢冇實際。

樊亦敏忽然怕醜

不過，最惹笑莫過於樊亦敏，當她以花生友姿態在旁評價冼靖峰及曹永廉的表現時，蔡國威要求吳子沖抱起她，搞到樊亦敏不知如何是好，更謂自己就算減了磅依然非常重，甚至愈叫愈走。

吳子沖超細心

由於吳子沖在劇中扮演與樊亦敏傳緋聞的小鮮肉，他在活動上一度除衫大晒手臂示意自己夠力，之後更主動上前著樊亦敏放心，最後在眾人威迫之下，樊亦敏只好乖乖就範。吳子沖就輕鬆抱住樊亦敏完成任務，更非常細心單腳下跪，讓樊亦敏坐著他的大髀再起身。

吳子沖輕鬆抱起樊奕敏。(陳奕釗攝) 吳子沖輕鬆抱起樊奕敏。(陳奕釗攝) 吳子沖輕鬆抱起樊奕敏。(陳奕釗攝) 吳子沖打算抱起樊亦敏時，沒料到「三太」愈叫愈走。 吳子沖打算抱起樊亦敏時，沒料到「三太」愈叫愈走。 吳子沖打算抱起樊亦敏時，沒料到「三太」愈叫愈走。 吳子沖更細心整個人跪下才放低樊亦敏。

五月之星︰

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5月之星 Kent哥是5月22日生日，樊亦敏是5月28日生日。 Kent哥是5月22日生日。 樊亦敏是5月28日生日。 羅毓儀是5月23日生日。 莊鍶敏是5月1日生日。(陳奕釗攝) 冼靖峰是5月15日生日。
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