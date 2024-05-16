神耆小子︱樊亦敏煲迷暈湯上演爭產情節 與《東張西望》何伯何太風波神巧合

最近，《東張西望》報道的何伯何太成為城中熱話，無獨有偶，《神耆小子》劇情亦有紅顏知己洪玫瑰(樊亦敏飾)和親生仔女「爭產風波」，再加上玫瑰對錢大海(鄭則士飾)照顧周到，煲湯、煲粥、整糖水、焗蛋糕全部做齊，而對玫瑰錫到燶的大海又大送首飾，「神巧合」情節吸引網民在無綫官方社交平台的宣傳片下留言：「新何太合晒時機呀，天時地利都冇咁夾，勁」、「預知能力」。搞笑的是，還有網民主持「公道」，指玫瑰即使「貪錢」，亦「盜亦有道」，笑言她是「啱數版何太」。

對於遭網民指角色與城中新聞人物「神巧合」，並獲封「啱數版何太」，演玫瑰 姐的樊亦敏笑言：「首先多謝大家咁記得我呢個角色，其實玫瑰同大海係咪真 愛，大家睇到落最尾就自然有分曉㗎喇，其實我同佢有段好浪漫嘅往事聽晚就 播，大家密切留意呀。」至於昨晚(15日)播出一集，劇情講述繼來(曹永廉飾)懷疑玫瑰皇后糕秘方外洩，獨自深夜前往聶總(魯振順飾)的三耳家調查，豈料被逮個正着兼被拉上警局！聶總藉此威脅大海(鄭則士飾)合作，大海原本不欲就範，但為了救兒子繼來，只好向死對頭聶總屈服，盡顯平時收收埋埋的父愛。另邊廂，大海在一鳴(冼靖峰飾)幫助下，發現偷走繼來合約的人是阿Jack(吳子冲飾，遂威脅玫瑰講出真話，玫瑰為了保Jack竟扛下所有罪名，二人關係耐人尋味。身為「演戲初哥」的冼靖峰Archie繼續大放笑彈，劇情講到阿勇(蕭正楠飾)不小心將一鳴的白色背心洗到縮水，穿上「縮水小背心」後的冼靖峰全程尷尷尬尬、樣子趣怪喜感十足之餘，小背心還突顯了他平時收收埋埋肌肉。冼靖峰與阿蕭一輪打鬧及混戰後，最終阿蕭意外扯爆小背心，令冼靖峰意外露點，場面爆笑。Archie透露拍攝花絮：「因為件小背心得一件，所以得一次扯爛機會，爛咗就冇第二件，拍嘅時候有傾過點樣扯爛件小背心，但就冇傾扯爛之後 會發生咩事，當時已經係拍攝嘅中後段，我同阿蕭都好相信大家，所以扯爛嗰吓 嘅反應係最真實，希望觀眾都鍾意呢場戲啦。」