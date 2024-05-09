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娛樂
2024-05-09 20:41:25

神耆小子｜羅毓儀爆冼靖峰超大食 獲媽咪操刀髮型超開心

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羅毓儀今日出席活動的髮型由媽媽操刀。

羅毓儀今日出席活動的髮型由媽媽操刀。

鄭則仕(Kent哥)、樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀和吳子沖等今日到紅磡出席《神耆小子》宣傳活動。羅毓儀在活動上因為輸掉遊戲，需要食一個充滿辣醬的牛肉餅，最後她與冼靖峰分甘「辣」味，吃了一口之後，急急飲水。

冼靖峰原來好擦得

羅毓儀在劇中與冼靖峰演情侶，問到有沒有難忘的場口，她大爆男方超大食！她稱當天的戲份只得她與冼靖峰，拍完外景之後到餐廳用膳，沒想到對方竟然點了一整桌食物，有整隻海南雞加兩個套餐，工作人員見到之後大感驚訝。羅毓儀說︰「我係食好少，佢係食勁多！真係估佢唔到！」

大會為一眾5月之星送上蛋糕慶祝。

大會為一眾5月之星送上蛋糕慶祝。

將有新歌派台

今次她除了跟冼靖峰演情侶外，更一齊合唱，由於是翻唱《難得有情人》，她稱因為此歌本身不是合唱歌，監製要重新編曲，起初很擔心出來的效果奇怪，幸好感覺不錯。她透露稍後也會抽空參與動漫節，並會在YouTube多擺放不同音樂作品，6月亦會推出新歌，希望大家可以了解到做音樂方面的她。

羅毓儀早前以《葬送的芙莉蓮》的人物造型大唱日文歌。 羅毓儀早前以《葬送的芙莉蓮》的人物造型大唱日文歌。

Kent哥指出小動作

羅毓儀稱今次跟Kent哥合作，獲對方提點不少，大讚對方是很好的前輩。她稱過去都不知道自己有些小動作，但Kent哥就指她有時會擘大眼而不自知，會予人過度用力感覺，著她要放鬆一點，自己也銘記在心。

提到近日有不少網民見到她與媽咪在商場出沒，她表示趁有空檔便會多陪媽咪，並透露今日的髮型也是由媽咪一手包辦，以配合她在劇中的七彩造型。提到母親節將至，她表示已跟家人約時間外出用膳慶祝。

羅毓儀很開心獲Kent哥提點。

羅毓儀很開心獲Kent哥提點。

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